Un puerto español es nombrado el más eficiente de Europa y es el primero en devolver el golpe a los aranceles de Trump

El Puerto de Algeciras se enfrentará a una nueva realidad a partir del 9 de abril: un arancel del 20% que EEUU aplicará a todas las exportaciones de la Unión Europea.

Esta medida afectará de manera directa al comercio internacional que se realiza desde los muelles de Algeciras, pues EEUU es uno de los principales destinos de los contenedores que salen de allí. Aunque todavía es pronto para cuantificar el impacto, las autoridades portuarias ya buscan formas de sortear o mitigar este desafío económico.

Tres formas de enfrentar la situación

El Puerto de Algeciras, que se beneficia de una excelente conectividad marítima con EEUU, tiene tres posibles caminos para afrontar la situación. El primero pasa por reforzar los intercambios comerciales con Asia, un mercado clave con el que el puerto ya tiene una consolidada relación comercial.

El segundo consiste en explorar nuevas oportunidades en África, un continente con el que Algeciras tiene una cadena de valor regional muy fuerte, especialmente con Marruecos, pero que podría ampliarse a otros países cercanos.

La tercera vía está relacionada con los productores de los bienes que se exportan a EEUU, quienes deberán ser más competitivos en precio y calidad frente a los productos de otros países de la UE.

A pesar de la incertidumbre, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha indicado que el problema no se puede valorar aún con precisión, pues quizás los efectos no sean tan drásticos como se podría esperar, sobre todo en el caso de productos con alto valor añadido, que pueden mantenerse competitivos incluso con el nuevo arancel.

En 2024, EEUU representó un 8% del total de las exportaciones de Andalucía, lo que equivale a 3.140 millones de euros, de los cuales buena parte salieron desde Algeciras.

Según datos recogidos por Europa Sur, durante el año pasado, el puerto exportó 201.411 contenedores, un 5,5% más que en 2023, y más de 40.000 de estos contenedores, casi el 20% de todas sus exportaciones, tuvieron como destino los puertos de la costa este de EEUU, como Norfolk, Nueva York, Newark, Savannah y Houston. Esto representa casi el 20% de todas las exportaciones de Algeciras

El puerto más eficiente de Europa

El Puerto de Algeciras repitió el año pasado como el puerto más eficiente de Europa, según el informe 'The Container Port Performance Index 2023: A Comparable Assessment of Performance based on vessel time in port (CPPI)', publicado por el Banco Mundial y la consultora S&P Global. En su última edición, el CPPI colocó al Puerto de Algeciras en el décimo puesto en términos de rendimiento, lo que marca su regreso al TOP 10, un lugar que ya ocupó en 2021.

El Banco Mundial destaca que "los puertos de contenedores son fundamentales para garantizar la estabilidad y la eficiencia de las cadenas de suministro globales. Al monitorizar de cerca su desempeño mediante indicadores clave, como los ofrecidos por el CPPI, los países pueden maximizar el potencial de sus puertos y proteger sus cadenas de suministro frente a futuras interrupcione".

"Sabemos que los puertos de contenedores, como centros vitales del comercio global, pueden jugar un papel crucial en la protección del comercio internacional ante posibles perturbaciones imprevistas...", añade.