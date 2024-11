Europa entra en alerta por la nueva tendencia peligrosa que se apodera de los colegios

Que las redes sociales son peligrosas y en muchas ocasiones nos convierten en idiotas no es nuevo, pero no es lo mismo hacer tonterías para ganar likes que apostar por retos peligrosos que ponen en riesgo tu vida. Cada vez son más los retos absurdos que muchos jóvenes ponen a prueba en TikTok para ganar más likes. Desde inhalar productos químicos hasta probar a quedarse KO y, el último, uno que no es ni un juego.

Lo recoge Mamadu y en realidad no hablamos de un juego, sino directamente de violencia. Muchos jóvenes, en este caso en Polonia, están empezando a hacerlo mientras se graban. Básicamente, consiste en tirar a una víctima más joven al suelo y golpearle la espalda, lo que puede provocar daños mortales.

Según dicen, no es nuevo y ya ocurría en los años en los que todavía no había redes sociales. El problema es que ahora se utiliza ya no solo para someter a otras personas, sino también para ganar peso en redes.

Si te ha ocurrido y te ocurre algo así, no lo dudes. Habla con tus familiares o personas más cercanas y denunciad.