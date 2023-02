La Fiscalía pide 7 años de cárcel para tres jóvenes por saquear una tienda en las protestas por Hasel

La Fiscalía ha pedido siete años de prisión para tres jóvenes a los que acusa de haber aprovechado los altercados que se produjeron en Barcelona durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel el 19 de febrero de 2021 para saquear una tienda de Calvin Klein.

En la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha quedado este martes visto para sentencia el juicio contra tres jóvenes acusados de haber roto la puerta de una tienda de Calvin Klein ubicada en el barrio Gótico de Barcelona y haber sustraído prendas por valor de 4.212 euros, además de 400 euros en efectivo.

Según la Fiscalía, que acusa a cada uno de ellos de un delito de robo y otro de desórdenes públicos, los tres jóvenes "se aprovecharon" del contexto de barricadas y enfrentamientos contra los cuerpos policiales que se vivía en la ciudad por las protestas contra el encarcelamiento del conocido rapero.

Dado que "los recursos policiales estaban destinados a proteger los actos oficiales", explica el ministerio público, se habrían "integrado en un numeroso grupo" para "atentar contra la paz pública y con ánimo de ilícito beneficio".

La defensa rechaza la principal prueba, el vídeo

Según han explicado los Mossos d'Esquadra que han declarado hoy en el juicio, llegaron a identificar a los tres jóvenes por unos vídeos a los que accedieron a través de las redes sociales y los relacionaron con una actuación previa "porque llevaban la misma ropa".

Los agentes tenían conocimiento de que se trataba de tres jóvenes que vivían en la calle, concretamente en la plaza Sant Agustí, y se desplazaron al lugar para realizar una comprobación. En esa plaza encontraron a los acusados, que llevaban encima dinero en efectivo y varias prendas de la marca, todavía con etiquetas.

Los Mossos d'Esquadra comprobaron con el responsable de la tienda que los códigos de barras de las prendas se correspondían a objetos de este establecimiento y procedieron entonces a detener a las tres personas.

El vídeo que ha servido como principal prueba para identificar a los acusados ha sido cuestionado por la defensa, debido a que los agentes no realizaron ninguna comprobación de los metadatos que podrían demostrar la fecha y lugar en que fue filmado.

Las defensas también han hecho hincapié en que no se realizó ningún tipo de prueba fisionómica o estudio antropométrico y que por tanto, las grabaciones no pueden ser consideradas prueba de cargo. Las cámaras de seguridad de la tienda se encontraban en funcionamiento, pero no tenían almacenaje y por ello no hay ninguna imagen en la que quede recogida cómo se rompía la puerta.

Los acusados, que han respondido únicamente a las preguntas de sus abogados, han negado de manera rotunda los hechos, así como que se conocieran entre ellos de manera previa. Las declaraciones de los agentes lo contradicen, ya que han argumentado que los tres dormían en la misma zona de la plaza y que se comportaban como si fuesen conocidos.