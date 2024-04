Fred. Olsen Express revela la auténtica causa de la caída de un coche al mar desde el ferry

Un error mecánico, no una colisión, fue responsable de que el sábado 30 de marzo un coche cayera al mar en una de las travesías de Fred. Olsen Express entre La Gomera y Tenerife. Después de analizar toda la información disponible y recuperar el vehículo del agua, se reveló que el fallo afectó al freno de mano, la marcha y la dirección.

Según lo comunicado por la naviera, el vehículo se hundió minutos después de que el barco comenzara su travesía, siendo recuperado por la empresa en colaboración con la Autoridad Portuaria, la Guardia Civil y la barcaza de servicios Trames Diez, manteniendo al propietario informado en todo momento.

Tras una investigación interna y la extracción del coche, se determinó que los dispositivos de seguridad del automóvil no funcionaron como debían. Aunque el protocolo de la naviera no pudo evitar este incidente en este caso particular, otros vehículos de igual tamaño estacionados cerca no resultaron afectados, informó Fred. Olsen.

Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred. Olsen Express, enfatizó que este incidente fue "totalmente aislado" y pudo haberse evitado si una sola medida de seguridad hubiera funcionado correctamente. Liaño subrayó la importancia de seguir las instrucciones de la tripulación al estacionar los vehículos en los barcos.

La compañía ha reforzado el protocolo de revisión del aparcamiento en garaje para pasajeros y tripulación, y ha recuperado el coche del fondo del mar para prevenir posibles contaminaciones futuras debido a la corrosión.

El protocolo de estiba de vehículos en garaje incluye un estudio previo a cada viaje para garantizar una distribución equilibrada de pesos, y los marineros guían a los conductores durante el acceso al barco, proporcionándoles instrucciones específicas.