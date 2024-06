Funcionario, emprendedor y árbitro: Jaime Bés, el joven de 22 años que ayuda a preparar oposiciones

Jaime Bés (Valladolid, 2002) tuvo claro desde que era un adolescente que quería trabajar en la Administración Pública. Con 18 años aprobó su primera plaza, una interinidad en el Ayuntamiento de Mayorga (Valladolid), y qué mejor regalo de cumpleaños que tomar posesión el día que hacía los 19. Al año siguiente, con 20, consiguió su primera plaza en propiedad como administrativo en el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria). Y desde marzo de 2023 es el director del Centro de Día para Personas Mayores de Arévalo (Ávila).

La bombilla se le encendió mientras cursaba el bachillerato. La insistencia de los profesores en la necesidad de tomar una decisión para elegir grado universitario hizo que Jaime se replantease su vida: "Me interesó mucho el Grado en Ciencias Política y Gestión Pública y vi en la Administración una opción muy interesante", asegura Bés en una entrevista a El HuffPost. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía seguir con el bachillerato y, al mismo tiempo, prepararse las oposiciones para ser funcionario de carrera.

"En segundo de bachillerato me di cuenta de que la carrera que quería estudiar era online y no requería de excesiva nota, así que intenté aprobar el curso y al mismo tiempo ir opositando y apuntándome a las convocatorias que iban saliendo", explica. Y así lo hizo: "En ese momento me interesó especialmente la administración local, y abrí compás y las convocatorias que iban saliendo a 2 o 3 horas de casa me iba apuntando".

Cuando logró su meta y aprobó la primera interinidad, su metodología siguió siendo la misma. Y aunque tenía menos tiempo para dedicarle al estudio, confiaba en que "lo importante es que ese tiempo sea de calidad, porque muchas veces nos dicen a los opositores que hay que estar 9 o 10 horas estudiando y no tiene por qué ser así". Pero trabajar y estudiar no era un hándicap para él sino todo lo contrario porque "veía los procedimientos del día a día, aprendía todo desde la realidad y eso me supuso un plus de cara a un supuesto práctico".

El secreto de su éxito, según él mismo explica, es que "tuve la gran suerte de que lo que estudiaba en la carrera guardaba mucha relación con las oposiciones" y, además, "como la universidad era a distancia, me facilitaba mucho y me permitía compaginarlo muy bien". Cuenta que "tenía mis horas de estudio, mis horas de descanso y lo más importante era no obsesionarse".

A la hora de dar un consejo a aquellos estudiantes que no tienen claro su futuro, Bés dice que "parece una tontería pero la información es poder, y según la situación de cada uno hay que ver las diferentes opciones que existen. "En España ser funcionario es una opción bastante buena y conocer las opciones que existen, tenerlas sobre la mesa y poder valorarlas sería muy positivo para todos", subraya.

Academia 'online' para ayudar a otros opositores

"Cuando vi que había aprobado y ya tenía mi plaza pensé que era una pena que toda esta experiencia que he adquirido y todos los recursos que tengo se perdieran, porque a mí me hubiera gustado haberlos contado con ellos cuando empecé", comenta Bés. Y así fue como comenzó a plantearse la opción de ayudar a otros opositores a prepararse los exámenes.

"Me animé, hice una cuenta de Tiktok hablando de función pública y empecé a contar cosas por si a alguien le interesaba". Su perfil en la red social china es @JBFuncionario y cuenta con más de 3.000 seguidores. "El algoritmo es muy potente y mis contenidos fueron interesando", analiza. Así que empezó a plantearse ir más allá y "cuando tuve un grueso de personas curioso y me autorizaron la compatibilidad, monté mi academia como autónomo".

Su escuela cuenta con un sistema novedoso, como detalla a los opositores interesados en su método. "Es un híbrido en el que combinamos la academia ordinaria con un preparador", argumenta. De este modo, hay una dos sesiones a la semana en la que los alumnos asisten a una clase enfocada de forma práctica, y durante el resto de días Bés tiene ciertas horas de tutorías donde está a disposición de los alumnos: "Hay un seguimiento semanal, se les pauta el trabajo y luego yo estoy muy pendiente de ellos".

Bés comenta que aunque lo compagina con su trabajo y le dedica un tiempo limitado, tiene "un grupo de personas que están muy contentas" con su academia y que "el hecho de tener pocos grupos y reducidos hace que pueda conocer a cada uno de mis alumnos, su situación, qué quieren, cuál es su objetivo... y eso se valora mucho por su parte". Por eso, está muy seguro de que su academia es "un segundo empleo" y "una cuestión que quiero que siga creciendo y que siga desarrollándose".

Árbitro los fines de semana y vocación política incipiente



Por si fuera poco compaginar la plaza en la Administración Pública con su faceta de empresario, a Jaime Bés aún le sobra tiempo para ser árbitro de fútbol los fines de semana. "Yo creo que el deporte es fundamental para cualquier persona que oposite y me viene muy bien para desconectar, para centrarme, estar en el presente y no estar dándole vueltas a la cabeza", apostilla. Además, valora que le ha dado "muchas tablas tanto para el estudio como para el día a día en la academia".

Y no solo eso, sino que desde hace unos años le está naciendo una vocación política de carácter local. En el año 2020 fue uno de los creadores de una asociación juvenil en Viana de Cega, su pueblo natal, y el objetivo era poder promover más actividades para la localidad. Desde agosto de 2023, Bés es el predidente del Consejo provincial de la Juventud de Valladolid, en calidad de independiente. "Surgió la oportunidad y como hobbie echo una mano en las diferentes actividades que se ponen en marcha", relata.