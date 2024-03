La Guardia Civil alerta de la nueva estafa Netflix

La Guardia Civil ha alertado en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) de la detección de una campaña de suplantación a la plataforma de streaming Netflix.

El instituto armado explica que la estafa se basa en “mensajes que informan que la suscripción no ha podido renovarse”. La técnica utilizada es el phishing, es decir, la suplantación de identidad de empresas y organismos públicos, y el objetivo de los ciberdelincuentes es “conseguir los datos personales y bancarios”.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha publicado en su sitio web un aviso titulado ‘¿Problemas con la renovación de tu suscripción de Netflix?’ en el que precisa de forma detallada el funcionamiento del timo.

Según señala el INCIBE, la estafa “consiste en el envío de correos electrónicos, los cuales se centran en alertar al usuario informándole de que su suscripción no ha podido ser renovada. La causa que alegan es que ha habido un problema con el proceso de pago con la entidad bancaria. Por eso, se le solicita que acceda al enlace que viene incluido en el cuerpo del correo y que rellene el formulario con sus datos personales y bancarios para proceder al pago de su suscripción”.

El organismo resalta que “se han identificado varios correos con diferentes asuntos: “Fw: Último recordatorio antes del cierre de la cuenta [DD-XXXXXX-DXXXX]” y “Fw: Netflix: Suspensión de su cuenta”.

Si se recibe un correo similar al descrito en los párrafos anteriores, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España subraya que se debe proceder de la siguiente forma: “Aunque no hayas proporcionado ninguna información, márcalo como correo no deseado y elimínalo de tu bandeja de entrada”.

¿Qué hacer si has caído en la estafa?

No obstante, desde el INCIBE también contemplan otro supuesto, el de haber caído en la estafa. Al respecto, el organismo destaca que “si has proporcionado los detalles de tu tarjeta de crédito o información personal a través de los formularios de la web falsa, es importante que te comuniques con tu banco y les informes sobre la situación para que puedan tomar las acciones necesarias pertinentes, como la cancelación de la tarjeta que has introducido”.

Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España apunta que es recomendable seguir las siguientes directrices:

- Se recomienda que revises periódicamente los movimientos de tu cuenta para cancelar cualquier cargo no autorizado que pueda surgir.

- Recoge todas las evidencias del fraude que puedas, como correo electrónicos y capturas del proceso. Puedes hacer uso de testigos online para recopilar y almacenar estas evidencias.

- Comunícate con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentando las pruebas que hayas recopilado, e interpón una denuncia.

- Practica el egosurfing (búsqueda de tu propio nombre en Internet) para verificar si tus datos personales o bancarios han sido expuestos y solicita la eliminación a través del derecho al olvido, siguiendo el procedimiento que ofrece la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

- Para salir de dudas sobre si un correo electrónico es realmente de Netflix, siempre puedes consultar su página de ayuda.