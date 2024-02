Un economista dice qué hacer para evitar que te estafen por teléfono: más claro, el agua

El economista Javier Díaz-Giménez ha estado este sábado en laSexta Xplica, el programa de debate de laSexta presentado por José Yélamo, para comentar, entre otros muchos asuntos, el problema de las estafas telefónicas.

A pesar de que cada vez es más sencillo detectar una estafa, lo cierto es que en la actualidad todavía es mucha la gente que cae en la trampa. En este caso, los invitados han hablado de lo que ocurre cuando alguien se hace pasar por tu banco y solicita ciertos datos personales a través de una llamada telefónica.

Sobre el asunto, Díaz-Giménez ha sido muy claro y ha aconsejado "colgar el teléfono". Y es que ha señalado que hay que diferenciar entre "las filtraciones de datos y las suplantaciones de identidad". En su opinión, "hemos avanzado bastante con el doble factor de identificación".

A continuación, ha asegurado que "tu banco no te llama", y ha dicho cómo actuar ante estas situaciones: "Mi banco no me va a llamar, y si lo hace le cuelgo el teléfono. Simplemente cuelgas el teléfono porque no tienes que hablar con nadie". Lo mismo ha sugerido hacer si te llama tu compañía telefónica o de luz, ha ejemplificado.

Para terminar, ha advertido de que "nadie te vende un mapa del tesoro cuando hay tesoro", es decir, que cuando quieren ofrecerte algo muy bueno, sospecha: "No hay tesoro. Si te lo están vendiendo... Cuanto mejor sea el speech y la promesa, menos tesoro hay. Si lo hubiera, iría él/ella y se lo llevaría a su casa, no lo vendería".