Hay 3 números que se escriben con 3 letras: el uno, el dos y…¿sabes el otro?

Una vez más llegamos con un acertijo que seguro que te va a hacer rebanarte los sesos aunque sea durante unos minutos. Y es que hacer ejercicios de este tipo mejoran la concentración, a la vez que contribuyen a la socialización.

Estos juegos están adaptados a todas las edades y niveles, más fáciles más difíciles, pero todos parten con el objetivo de divertirte, independientemente de que llegues a la solución o no. Porque aquí no estamos para medir la inteligencia de cada uno, si no para que pases un buen rato en familia o acompañado de amigos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Así, la usuaria de TikTok @milenasandovall ha planteado uno que está triunfando en la red social: "Solo hay en español tres números que se escriben con tres letras: el uno, el dos y... ¿cuál es el tercero?". Ojo con los comentarios, hay spoiler.

Y la solución es...

El tiempo ya ha dejado de correr y si aún no has dado con respuesta correcta, te damos la solución: es el mil. ¡Esperamos que hayas acertado y nos leemos en el siguiente reto!