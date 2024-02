¿Cuál es la planta que tiene las cinco vocales? El acertijo viral que te volverá loco

Los acertijos se convierten en una de las mejores alternativas para ejercitar el cerebro. Para las personas que a lo largo del día puede que tengan una menor actividad cerebral, como pueden ser los que están jubilados y ya no tienen que estrujarse los sesos diariamente para cuadrar ese balance, dar con esa campaña creativa, etc., estos juegos de palabras o adivinanzas se convierten en una genial herramienta para que la cabeza no se atrofie.

Asimismo, dichos acertijos son una buena forma de reunión e incluso estrechar lazos. Sentarse todos juntos a debatir la respuesta a ese rompecabezas o adivinanza fortalece ese sentimiento de unión, más si se acierta llegando a un consenso.

Así, un acertijo que se ha hecho viral en TikTok es el que lanza el usuario @andy_t100k, quien salió a la calle a preguntar ¿cuál es la planta que tiene las cinco vocales? Al ver que cuesta dar con ella, ofrece una pista: la respuesta está en la pregunta.

Nuestra respuesta

A lo largo del vídeo, el usuario de la red social no da la respuesta, simplemente advierte que, tal y como se ha comentado, la respuesta está en la pregunta. Tras un análisis y varios quebraderos de cabeza, pensamos que la solución podría ser eucalipto.

La razón se debe a que si cogemos la pregunta -¿cuál es la planta que tiene las cinco vocales?- y seleccionamos las letras que contiene la pregunta, se puede componer la palabra eucalipto. De hecho, para que resulte más visual, procedemos a indicarlas en negrita: ¿cuál es la planta que tiene las cinco vocales?

Es la manera que hemos encontrado para dar con una planta y además dar con la respuesta en la pregunta. No obstante, en los comentarios de la publicación también se puede leer que orquídea podría ser una respuesta acertada teniendo en cuenta únicamente la premisa de las cinco vocales.

Otros usuarios también apuntan a otras posibles respuestas, tales como cuál es o la duodécima planta. La realidad es que no hay consenso, de ahí la dificultad de este acertijo en el que caben muchas interpretaciones.