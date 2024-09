Identifican casi 200 químicos asociados al cáncer de mama en envases de supermercado

Casi 200 sustancias químicas relacionadas con el cáncer de mama se utilizan en la fabricación de envases alimentarios y vajillas de plástico, y decenas de esos cancerígenos pueden pasar al cuerpo humano, según un nuevo estudio, demoledor.

"Hay pruebas fehacientes de que 76 cancerígenos de mama conocidos o potenciales procedentes de materiales en contacto con alimentos adquiridos recientemente en todo el mundo pueden llegar a las personas", afirma la coautora del estudio Jane Muncke, directora general y jefa científica del Food Packaging Forum, una fundación sin ánimo de lucro con sede en Zúrich, Suiza, que se dedica a la comunicación y la investigación científicas, citada por la CNN.

"Deshacerse de estos cancerígenos conocidos o sospechosos en nuestro suministro de alimentos es una gran oportunidad para la prevención del cáncer", afirmó.

Según el estudio, de las sustancias químicas detectadas recientemente en los envases alimentarios, 40 ya están clasificadas como peligrosas por organismos reguladores de todo el mundo.

"Muchas de estas sustancias químicas ya fueron clasificadas como peligrosas para la salud humana, pero se sigue permitiendo su uso en materiales que entran en contacto con los alimentos, lo que permite que pasen a los alimentos que consumimos", afirma, por su parte, Jenny Kay, investigadora del Silent Spring Institute, una organización de investigación científica dedicada a la relación entre las sustancias químicas, la salud de la mujer y el cáncer de mama. Kay no participó en el estudio.

Los índices de cáncer de mama de aparición precoz en mujeres menores de 50 años están aumentando, y los expertos afirman que esta tendencia no puede explicarse únicamente por la genética. "Los índices de cáncer de colon también están aumentando en personas más jóvenes", dijo el Dr. Len Lichtenfeld, ex subdirector médico de la Sociedad Americana del Cáncer, que no participó en el estudio. "¿Es la obesidad? ¿Es el alcohol? ¿Es la falta de actividad física? ¿Es ambiental? Hay muchas razones”, dijo Lichtenfeld, “y va a llevar mucho tiempo determinar cuál tiene más impacto, ya que algunas de estas sustancias químicas pueden ser de alto riesgo, otras de bajo riesgo”.

Posibles cancerígenos mamarios

En 2007, Silent Spring publicó una lista de 216 sustancias químicas que pueden causar tumores mamarios en roedores, un método clave para determinar la toxicidad, según los expertos.

Una actualización de enero de 2024 de esa lista encontró 921 sustancias químicas posiblemente cancerígenas, entre ellas 642 que pueden estimular la producción de estrógenos o progesterona, otro conocido factor de riesgo del cáncer de mama.

“El hecho de que tantos cancerígenos mamarios potenciales estén presentes en los envases y puedan migrar a nuestros alimentos es solo un ejemplo de la cantidad de productos químicos a los que estamos expuestos involuntariamente todos los días”, dijo Kay, coautor de la actualización del estudio de 2024 publicada en Environmental Health Perspectives.

“Muchos de los cancerígenos mamarios también son disruptores hormonales, y muchas de las sustancias químicas de nuestra lista también pueden dañar el ADN”, dijo. “Los consumidores no deberían tener que estar pendientes de toda la literatura científica sobre qué sustancias químicas deben evitar. Deberían ser los reguladores quienes reconocieran el peligro y tomaran medidas”.

Cancerígenos en plástico, papel y cartón

El nuevo estudio, publicado este martes en la revista Frontiers in Toxicology, comparó la base de datos Silent Springs de cancerígenos conocidos para el cáncer de mama con la Database on Food Contact Chemicals Monitored in Humans, o FCChumon.

FCChumon, creada por el Food Packaging Forum, es una lista de sustancias químicas en contacto con alimentos que se detectaron en la leche materna, la sangre, la orina y los tejidos humanos.

“El nuevo estudio tomó nuestra lista de posibles cancerígenos mamarios y la comparó con su lista de sustancias químicas que se encontraron en materiales en contacto con alimentos para averiguar cuáles de los posibles cancerígenos mamarios podrían estar entrando en la dieta de las personas”, dijo Kay. “Es una forma estupenda de priorizar las sustancias químicas para la acción reguladora”.

El estudio halló sustancias químicas como el benceno, un conocido cancerígeno relacionado con el cáncer de mama en animales y personas; 4,4’-metilenbis-(2-cloroanilina), un probable cancerígeno relacionado con el cáncer de vejiga; 2,4-toluenodiamina, causante de cáncer de mama y otros tipos de cáncer en animales; y 3,3′-dimetilbencidina y o-toluidina, tintes utilizados para colorear plástico y papel.

“Los tintes pueden utilizarse en plásticos, papel, cartón y similares, y pueden tener propiedades bastante tóxicas”, afirma Kay. “Los plásticos no son los únicos culpables”. De hecho, aunque el estudio descubrió que la mayor parte de la exposición a cancerígenos procedía de los plásticos utilizados en el envasado de alimentos, se encontraron 89 presuntos cancerígenos en los envases de papel y cartón.

“El papel tiene aditivos como emulsionantes y adhesivos, por ejemplo si los papeles están pegados entre sí, o si hay una capa de plástico pegada al papel”, explicó Muncke.

Varias de las sustancias químicas encontradas en el estudio eran bisfenoles, ftalatos o sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, sustancias químicas preocupantes que se relacionaron con muchos problemas de salud.

A menudo denominadas “sustancias químicas para siempre” porque no se descomponen en el medio ambiente, las PFAS se utilizan en los envases alimentarios para evitar que la grasa y el agua traspasen los envoltorios de los alimentos y los vasos de las bebidas. Los PFAS también pueden encontrarse en la tinta utilizada para imprimir logotipos e instrucciones en los envases de alimentos.

Las sustancias químicas de la familia de los PFAS están relacionadas con el colesterol alto, el cáncer y diversas enfermedades crónicas, así como con una respuesta limitada de los anticuerpos a las vacunas, tanto en adultos como en niños, según un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Los ftalatos se relacionaron con la obesidad infantil, el asma, los problemas cardiovasculares, el cáncer y la muerte prematura en personas de 55 a 64 años.

El bisfenol A, o BPA, es un alterador endocrino que se relacionó con anomalías fetales, bajo peso al nacer y trastornos cerebrales y del comportamiento en bebés y niños. En los adultos, esta sustancia química se ha relacionado con el desarrollo de diabetes, cardiopatías, disfunción eréctil, cáncer y un riesgo un 49% mayor de muerte prematura en un plazo de 10 años.