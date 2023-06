José Cobo Cano, nombrado arzobispo de Madrid en sustitución del cardenal Carlos Osoro

El obispo auxiliar de Madrid desde 2018 José Cobo Cano ha sido nombrado este lunes arzobispo de Madrid, tomando el relevo al cardenal Carlos Osoro, en el cargo desde 2014; con el propósito de expandir y adecuar “el mensaje del evangelio a la realidad que ahora hay”.

Así lo ha anunciado esta mañana la Archidiócesis de Madrid, tras notificarlo la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Español.

Ha sido el papa Francisco quien ha encargado el nombramiento como arzobispo de Madrid a Cobo Cano, que en la Conferencia Episcopal Española (CEE) es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral social y Promoción Humana, donde es responsable del departamento de Migraciones.

El arzobispo electo de Madrid nació en Sabiote (Jaén) el 20 de septiembre de 1965 y en diciembre de 2017 se hizo púbico su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, asignándole la sede titular de Beatia (Baeza), que tenía como metropolitana a Sevilla; para después recibir la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018.

Tras este nombramiento, el inicio del nuevo Ministerio será el día 8 de julio, con una misa a las 11:00 horas en la Catedral de la Almudena, aunque el 24 de junio hará un encuentro previo, a las 12:00 horas, para despedir a Osoro, quien ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que a partir de ahora se va a retirar a un piso ubicado detrás del Palacio Real, donde residió el antiguo deán de la Catedral.

Allí "rezará, confesará a quien quiera y escribirá, si puede y mientras mantiene la cabeza", ha añadido.

"Vértigo y responsabilidad"

El recién nombrado arzobispo ha asegurado que, aunque su elección fuera “un secreto a voces”, ha aceptado el mandato “con vértigo y con responsabilidad” por ponerse al frente de esta Diócesis de Madrid que “le ha visto crecer y le ha dado la fe”.

En esta sede, ha relatado, se ha confirmado, ha vivido la experiencia en distintas parroquias, ha estado en el seminario, ha sido ordenado sacerdote e incluso “ha pasado una pandemia conviviendo felizmente” con otros obispos.

Cobo Cano se ha mostrado confiado en que sus compañeros le “guíen y acompañen” en este presbiterio de Madrid donde “tan feliz ha sido”, al igual que en su camino como cura en la capital, convencido de que “Madrid es una diócesis apasionante”.

El religioso ha dicho que su juventud puede favorecer a la hora de “reubicar a la iglesia dentro de nuestro mundo, quizás con otras claves o lenguajes”, aunque ha matizado que “no se trata tanto de innovar” sino de adecuar “el mensaje del evangelio a la realidad que ahora hay”.

Además, ha apunado que seguirá poniendo “la mirada sobre los pobres”.

Cobo Cano toma el relevo a Carlos Osoro, que nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945 y cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció la docencia hasta su ingreso en el seminario para vocaciones tardías colegio mayor El Salvador de Salamanca para realizar, en la Universidad Pontificia, los estudios en Filosofía y en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander, en febrero de 1997 fue nombrado obispo de Ourense, y posteriormente fue arzobispo de Oviedo de 2002 a 2009, de Valencia de 2009 a 2014, y de Madrid desde el 25 de octubre de 2014.

Además, desde junio de 2016 es ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España y desde marzo de 2020 es vicepresidente de la CEE.

Fue designado cardenal por el papa Francisco el 19 de noviembre de 2016, mientras que el 23 de diciembre de 2017 fue nombrado miembro de la Congregación para la Educación Católica.

En la rueda de prensa para la presentación de Cobo Cano ha agradecido su "generosidad" por ponerse al frente y al servicio de esta diocisesis "que le vio nacer y crecer", y ha agradecido la experiencia de ser obispo: "he querido dar mi vida y he sido muy feliz en los lugares donde he estado, donde he querido y conocido a la Iglesia, que es mi vida y mi pasión".