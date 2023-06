José María García no se muerde la lengua al hablar de forma cruda sobre Pablo Motos

Si por algo se ha caracterizado siempre José María García es por no tener pelos en la lengua. El histórico periodista deportivo acaba de estrenar en Movistar Plus 'Supergarcía', donde cuenta en primera persona su polémica y apasionante trayectoria en los medios durante más de tres décadas.

En estos últimos días, con motivo del estreno de este elaborado reportaje, García ha concedido multitud de entrevistas. En ellas no ha dudado en criticar a mediáticos comunicadores como Ibai Llanos o a defender a otros como Broncano. De Ibai dijo claramente que no le admira "porque no es periodista" y porque va de "amigo" de los futbolistas.

Es habitual que García critique a las figuras que hoy protagonizan el periodismo deportivo. "El periodismo significa libre, plural, buscar la verdad. Dime ¿en qué medio de España puedo hacer ese periodismo?. Es imposible hacer el periodismo que yo quiero", señalaba por ejemplo hace unos días a La Voz de Galicia.

García reparte con la izquierda y la derecha y no tiene tampoco reparos en criticar al comunicador con más audiencia de la televisión en la actualidad: Pablo Motos. En una entrevista publicada este domingo en Marca, García dice: "Fíjate qué curiosidades tiene la vida, a mí Pablo Motos no me gusta y el programa tiene mucho éxito. No iría a El Hormiguero. No es que no me gusten los muñecos. Creo que Pablo no es mal profesional, pero no se exige todo lo que vale. Espero que no le moleste". Una dura bofetada a Motos de uno de los comunicadores históricos del periodismo español.

Por su parte, de Broncano dice que es "un tío atrevido, pero sabe lo que quiere, sabe lo que busca y lo que busca lo ha encontrado".