Ibai Llanos contesta directamente al reproche que le ha dedicado José María García

El popular creador de contenido Ibai Llanos, que tiene más de 13 millones de seguidores en Twitch, ha contestado con mucho humor a la queja que hizo este martes sobre los streamers José María García en La Resistencia.

El veterano periodista, durante la conversación con David Broncano, arremetió contra todos los creadores de contenido que se quieren hacer pasar por periodistas sin serlo.

"A Ibai no le admiro pero le respeto porque no es periodista. Entonces, no puede pisar a los periodistas una noticia e irse a casa de Messi y no hacerle ni una pregunta que valga la pena", afirmó García.

David Broncano, el conductor del espacio, le replicó que también existen muchas entrevistas deportivas que no preguntan nada que merezca la pena. "No hay periodismo deportivo", fue tajante el invitado.

García explayó su firme respuesta asegurando que "hay que crear un periodismo deportivo real, verdadero y auténtico para que el lector, oyente y espectador sepa quién pregunta y quién responde".

"Creo que serían compatibles las dos cosas, que los deportistas vengan aquí o con Ibai donde se lo pasan bien, se divierten y si luego los periodistas son capaces de proporcionarles una entrevista también podrían ir ahí", insistió Broncano dando la cara por Llanos. Finalmente, el veterano comunicador le dio la razón y afirmó que "son válidas las dos".

Este fragmento de la entrevista lo ha publicado la cuenta de Twitter del programa y se ha hecho viral acumulando más de 4.5000 me gusta y varios centenares de compartidos.

Viendo la repercusión, Llanos ha contestado con humor a García: "En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños no era momento de preguntar nada"