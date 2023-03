Una joven relata los problemas que tiene con el fentanilo después de que su médico se lo haya quitado

El fentanilo se ha convertido en uno de los opioides sintéticos, muy parecido a la morfina, que está siendo revisado por algunas administraciones de control de drogas internacionales, como en Estados Unidos, por estar relacionado con la mayoría de muertes por sobredosis en el país norteamericano.

En 2022, la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) ha requisado un total de 379 millones de dosis, el doble de la cantidad incautada en 2021.

Pero, en algunos casos, el fentanilo se usa para tratar de reducir el dolor, sin provocar y generar dependencia en el paciente. Algo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok Alicia Cano.

En un vídeo compartido en su perfil en la red social, ha asegurado que ha ido al médico para "renovar el fentanilo y me ha dicho que no, que hay que quitarlo ya porque no te está quitando el dolor y solo te está creando dependencia".

"La verdad es que no sé si me está quitando el dolor o no, pero lo de la dependencia es una verdad como un templo. Así que bueno, la manera que me ha dicho de quitarlo me parece bastante brusca, pero no seré yo quien le lleve la contraria al doctor", ha relatado.

La joven ha señalado que le ha mandado unas pastillas y, tras ello, le ha dicho a su madre que tiene "que guardarlas en un sitio donde ella no sepa que las tiene". "A ver señor. Soy yonqui, pero no tengo tres años y no voy a ir tomándome todas las pastillas que me encuentre por casa", ha añadido.

La usuaria ha reconocido que no sabe "cuánto de locura será este proceso de desintoxicación", pero "dice mi madre al doctor, 'a ver si la voy a tener que atar y encerrar en una habitación'". "Os iré contando. Tengo miedo, no lo voy a negar", ha zanjado.