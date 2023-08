La adivinanza numérica para mentes despiertas 

Ha llegado un nuevo acertijo. Es el momento de despejar la cabeza, dejar todo lo que estés haciendo y realizar un poco de ejercicio cerebral. Hoy te traemos una adivinanza con la que tendrás que darle un poco al 'coco', pero tranquilo, tanto pequeños como mayores pueden acertarla sin mayor complicación.

Y es que no está de más pararte un rato a pensar en la incógnita que se esconde en la frase que te proponemos hoy. Con la llegada de las vacaciones, la actividad cerebral baja: los más mayores no tenemos que rebanarnos la cabeza con el trabajo mientras que los pequeños de la casa tienen aparcados los libros de texto.

Así, tendrás que dar con el número al que nos referimos después de leer con detenimiento esta adivinanza:

Adivinanza numérica

¿Ya la has leído? Pues que empiece a correr el reloj porque solo tienes solo 6 segundos para dar con la respuesta acertada. Todas las que entren fuera de este tiempo no valen.

La solución es...

Ya ha acabado el tiempo y la solución es el 8. No era complicado: si le quitas la parte central al 8 y lo divides se quedaría en 0, por lo que todo su valor desparece, como bien decía el enunciado de la adivinanza.

¿La has acertado? Si es que sí, enhorabuena. De ser que no, arriba el ánimo. Esto es solo un juego y lo más importante es que lo hayas intentado. No dejes de entrenar el cerebro. Nos leemos en el próximo acertijo.