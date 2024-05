La petición de Pilar Eyre sobre el partido al que vota: "No somos una broma"

La periodista Pilar Eyre ha pedido que no se utilice al partido Pacma, al que suele votar, para ridiculizar a otras formaciones.

La también escritora ha hecho esta petición tras ver, como suele ser habitual, que para destacar los malos resultados de un determinado partido, muchos hacen la comparación con los votos que ha logrado el Pacma.

"Por favor no utilicéis a @PartidoPACMA solo para ridiculizar a otros partidos, sus votantes no somos una broma", ha escrito Eyre antes de añadir: "Es que siempre lo mismo… no tiene ni gracia".

La periodista ya dejó claro el año pasado que vota al Pacma cuando respondió a una usuaria que le decía: "Pilar, sé que amas a los animales y votas a @PartidoPACMA pero Pacma no entra en el Congreso. Aquí tienes un partido que ya está dentro y puede hacer muchas cosas mas si tiene mas votos! Vota las Candidaturas de PODEMOS!".

Ella replicó: "Amiga Paz, aplaudo todas las iniciativas de todos los partidos, pero yo me quedo con @PartidoPACMA porque quiero que se sepa que hay un grupo de personas a las que nos importa MUCHO el tema de los animales. No ganaremos elecciones, pero (quizás) moveremos conciencias".