La herramienta legal desconocida por las comunidades de vecinos españolas para acabar con los morosos

Los morosos son aquellas personas que no están al corriente de pago de sus obligaciones y, en el caso de una comunidad de propietarios, se refiere a quienes deben algún recibo relativo a su hogar. En casi todas las comunidades de vecinos de nuestro país hay alguno, aunque las cantidades a pagar no tienen por qué ser millonarias.

La cuenta de TikTok 'Aquí sí hay quien viva', dedicada a consejos diarios sobre comunidades de propietarios y relaciones vecinales, ha publicado un vídeo en el que trata precisamente este tema. Y lo primero que dice es que "con la legislación actual, las comunidades de propietarios disponen de una herramienta para que se reconozcan en juzgados y tribunales las deudas que mantienen los propietarios morosos".

A esta herramienta se la conoce como "procedimiento monitorio" y permite agilizar más los trámites de reclamaciones de deudas. "No obstante, para no engañar a nadie, no estamos hablando de la panacea", asegura el usuario, y esto se debe a que con la legislación actual existen muchos casos en los que puede llegar a ser imposible cobrar al deudor.

Pero tiene un consejo para todos los que estén viendo su vídeo y tengan este problema en su comunidad de propietarios: "Pese a ello no permitas que las deudas de tus vecinos morosos prescriban". Recomienda que se reconozcan esta falta de pagos, independientemente de que se cobren o no.

"Y por supuesto y, al menos en mi opinión, primero intenta llegar a un acuerdo", indica. Aunque haya casos excepcionales en los que esta opción sea imposible dada la falta de convivencia o educación, si es posible alcanzar acuerdos "siempre será mejor para todas las partes implicadas".