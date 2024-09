La mujer que pone voz en español en Google Maps anuncia su adiós

Una de las voces más reconocibles en cada viaje o mañana complicada de esos atascos que dan suficiente tiempo como para forjar una familiaridad que muchos echarán en falta. A través de las redes sociales, un vídeo en TikTok, se han dado a conocer dos noticias que guardan especial relación con esa carta de presentación. O más sencillo, si usas Google Maps en castellano, todo está a punto de cambiar.

"Me gustaría que después de haberos acompañado tantos años en el coche, a tantos sitios, seáis vosotros ahora los que me acompañéis a mí en esta nueva etapa", la autora de estas palabras es Nikki García (@nikkigarcia_es), la mujer detrás de la voz femenina de la popular app del gigante tecnológico.

El jueves por la noche anunciaba a través de un vídeo, que dejaba de ser la voz de Google Maps, pero también que se abría una nueva puerta en su futuro, al publicar su primer sencillo en castellano. "Hoy han pasado dos cosas muy importantes para mí, la primera es que he sacado mi primer single en castellano. La segunda es que hoy mismo, el mismo día, he dejado de ser la voz de Google Maps", ha detallado.

"Es claramente el fin de una era y el comienzo de la siguiente", ha explicado, mientras se dibujaba una gran sonrisa en su rostro, armada aún con la guitarra eléctrica bajo brazos. "Se llama La mejor actriz, yo soy Nikki, soy actriz, no soy la mejor, pero La mejor actriz no va de eso. Me gustaría que lo escucharais y si conectáis con el que lo compartierais", ha planteado.

"Me gustaría que después de haberos acompañado tantos años en el coche a tantos sitios, seáis vosotros ahora los que me acompañéis a mí en esta nueva etapa", ha indicado, para sentenciar con un "espero que os guste", antes de que comenzase a sonar el tema.