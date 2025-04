Anuncian el cierre de un Zara en Italia y concejal de la ciudad no se muerde la lengua: "No tienen paciencia"

Bloomberg via Getty Images

El posible cierre de la tienda Zara del centro de Ancona para trasladarse al Grotte Center de Camerano, la venta de comercios emblemáticos como Bontà delle Marche y el rechazo de marcas internacionales como Starbucks a establecerse en la ciudad han encendido las alarmas sobre el futuro comercial del centro histórico.

Massimiliano Polacco, director regional de Confcommercio Marche Centrali, analiza la situación y apunta posibles soluciones. "Zara trabaja en grandes cantidades, más allá de los problemas con el dueño del inmueble, quizás se han encontrado con dificultades", explica Polacco en una entrevista con Il Resto Del Carlino.

"Para facilitar la presencia de estructuras que trabajan en grandes áreas de captación, se necesita un sistema vial rápido y continuo entre el interior y el centro de la ciudad. Y tenemos que impulsar el turismo, pero lleva años y mucho trabajo, y las grandes estructuras como Zara no siempre tienen paciencia para esperar", añade.

Sobre el traslado de la tienda, confiesa que sería una pérdida importante. "Su presencia crea movimiento en el centro histórico, su marcha sería un golpe a los flujos comerciales de la ciudad". Por ello, Confcommercio ya trabaja en un proyecto de revitalización para devolver atractivo a esta zona: "Tratamos de apoyar los centros históricos".

Respecto al rechazo de Starbucks, que según el concejal Angelo Eliantonio respondió que "la ciudad no es comercialmente interesante", Polacco se muestra menos afectado: "No es una buena señal, pero tampoco sorprende. ¿Qué esperamos de una multinacional que sólo piensa en sus beneficios y no en la economía local?". En su opinión, "depende de nosotros reiniciar el centro".

Por último, en cuanto a la venta de Bontà delle Marche, el director de Confcommercio destaca que "lo importante es que permanezca el saber hacer del negocio, una tienda de comestibles ligada a la restauración: la idea innovadora era precisamente esa, que se compraran o degustaran productos ligados al territorio". "El proyecto se mantendrá, lo importante es que haya innovación", apostilla.

De cara al futuro, Polacco propone un doble enfoque: "Traer a la gente de vuelta al centro, recrear un valor para el paseo por el centro histórico, y estamos pensando en eso". No obstante, advierte que "hay que mejorar la viabilidad y la accesibilidad, y esos aspectos dependen de la administración municipal".

