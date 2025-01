La prensa extranjera no perdona la ley sin precedentes de España: "Lo vais a lamentar"

La medida anunciada, y que por el momento se encuentra en estudio, por parte del gobierno español respecto a la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extracomunitarios, parece no haber tenido buena acogida fuera de la UE.

Según informó esta semana el Ejecutivo, los ciudadanos que pertenezcan a países ajenos a la Unión Europea y que deseen comprar una vivienda en España, tendrían que abonar un impuesto del 100%. Esta decisión ha sido tomada por el desproporcionado incremento de las viviendas en nuestro país, y cuyos efectos están impactando de forma directa en la población española.

Esta decisión que irá acompañada de otras más con el mismo fin, no parece haber sentado nada bien en uno de los países con mayor población viviendo en España, como es Reino Unido, y que además, tampoco forma parte de la UE.

Tal es el descontento por el anuncio de estas medidas, que numerosos medios han criticado duramente la postura del gobierno español, arremetiendo contra Sánchez y calificando estas medidas de "absurdas" e "ineficaces" para los ciudadanos españoles, y avisan: "Lo vais a lamentar".

Uno de lo más críticos ha sido el semanario The Spectator, donde han calificado la medida de beneficiosa en el corto plazo para España, pero que se volverá en contra al medio y largo plazo, ya que cerrará las puertas de los extranjeros adinerados que dejarían grandes cantidades económicas en el país.

Además, definen de "ridículo" creer que expulsando a los extranjeros -o dificultándoles las compras de viviendas en España- "supondrá alguna diferencia para el español medio". Además, señalan destinos como la Costa del Sol o Cataluña, muy demandados por los británicos, como lugares en los que prácticamente será imposible que sigan invirtiendo.

Y consideran que esta medida será tomada porque los "extranjeros son un blanco fácil", aunque son conscientes -y destacan- que existe un grave problema con la vivienda en España para los ciudadanos locales.

Sin embargo, creen que el foco del problema no son los británicos y su compra de viviendas. Según los datos que publican en el artículo, los residentes no comunitarios adquirieron 'solo' 27.000 viviendas en España en 2024. Este dato, aseguran que es irrisorio, y que no tiene apenas impacto en "una población total de 48 millones de personas".

Por último, señalan que España ha conseguido expandir y crecer económicamente gracias a la inversión extranjera, lo que, a sus ojos ha modernizado e internacionalizado nuestra economía.