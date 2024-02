La prueba para saber tu salud que dura segundos y puedes hacer ahora mismo

Hay una prueba que te hará saber como te encuentras de salud. El test lo ha explicado un experto en la plataforma de TikTok, a través de su cuenta @FarmaceuticoFernandez.

La prueba consiste en sentarse y levantarse con lo que podrás medir cuatro aspectos de la salud: equilibrio, peso, flexibilidad y potencia muscular.

El examen no se queda ahí, pues tendrás que sentarte y acabar con las piernas cruzadas, pero no podrás apoyar ninguna parte del cuerpo que no sean las plantas de los pies.

El científico en el video apuesta a que él hace la prueba con un resultado de "un ocho y medio". También ha indicado la forma de puntuar la prueba. "La puntuación total es de 10 puntos y pierdes un punto al apoyar alguna parte del cuerpo al subir y bajar, que no sean las plantas de los pies, ya sea la rodilla, la mano, el antebrazo".

Además, perderás 0,5 puntos cada vez que pierdas el equilibrio al sentarte o al levantarte. "Lo ideal es sacar entre 8 y 10 puntos, la gente que saca 6 puntos tiene el doble de posibilidades de morir en los próximos 6 años y la gente que saco menos de 3 hasta cinco veces más", ha agregado Fernández.