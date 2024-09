La Seguridad Social avisa: si recibes esta carta, la estafa ha comenzado

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha informado de una nueva estafa. Esta consiste en la recepción de una carta en el buzón, supuestamente enviada por la TSGG, en la que se solicita información confidencial bajo pretextos falsos.

"No, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos, quieren robarte tu dinero. ¡Comparte por favor!", ha escrito en su cuenta de la red social X para advertir de este nuevo fraude.

En la carta, encabezada con las palabras "CAMBIO DATOS BANCARIOS SEG SOCIAL, aseguran que "es necesario" que les envíen documentación "debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social" que, señalan ha provocado una pérdida de datos.

La misiva señala que "ante todo va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones", y piden enviar una serie de documentos sensibles: fotografías de ambas caras del DNI o NIE, foto del extracto bancario donde figure el titular y la última cantidad percibida en concepto de pensión.

A continuación, señalan que el incremento será de entre 75 y 150 euros y agrega una dirección de correo fraudulenta a la que enviar los datos.

Para saber si estas cartas son reales o no, la TGSS informa de el organismo nunca va a pedir datos sensibles. "¿Hemos sufrido un ataque y hemos perdido tus datos, pero no tu dirección ni tu nombre? ¿Sólo hemos perdido tu cuenta bancaria? ¿La carta es de la TGSS pero la firma el INSS? Desconfía siempre. Si dudas, dínoslo y te ayudamos", agrega.