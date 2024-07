Las palabras para pedir un bocadillo en Valencia que en el resto de España no entienden

El calor hace más o menos mella en algunas comunidades autónomas. Un cocido o unas lentejas calientes no invitan en este mes de julio y los venideros. En su defecto, los vasos de gazpacho, acompañados de una ensalada de pasta, una tortilla de patata o los filetes empanados rellenan la popular nevera azul y conforman el menú típico de los veraneantes en sus días de playa.

Más allá de estas comidas clásicas de las jornadas veraniegas, sea la época del año que sea, siempre se puede echar mano de un bocadillo para rellenar el estómago bien en una comida o cena improvisada. De lomo con pimientos, de embutidos, de bacon y queso o algunos incluso más gourmet, un bocata suele ser un acierto, pero para ello hay que saber cómo los denominan en cada comunidad autónoma.

Aunque a priori no parece tener mucho secreto el pedir un bocadillo en un bar o en un restaurante, en la Comunidad Valenciana puede resultar algo más complejo. "Traigo el manual que necesitas si estás por Valencia y te dar por pedir un bocadillo en un bar. No es tan fácil, Mari Carmen", comienza diciendo en su vídeo de TikTok la usuaria @heyleire, para continuar recalcando que "no sé si pasará en otras partes de España, pero en Valencia somos muy eficientes y alguien dijo: chavales, ¿y si le ponemos nombre a los bocadillos y así nos ahorramos poner los condimentos? Y el pueblo dijo: dale te seguimos".

Diccionario de los bocadillos valencianos

Así, la usuaria realiza un breve diccionario de bocadillos valencianos, empezando "fuerte" con el chivito: "Este bocadillo es lo más gocho que te puedes tirar al estómago", comenta la autora, para proseguir sosteniendo que, en un primer momento, te puede parecer un gentilicio, pero en realidad el término hace referencia a un bocadillo de lomo, bacon, queso, lechuga, huevo, tomate...: "El típico bocadillo de ciclista de me hago unos kilometrillos y luego me meto entre pecho y espalda todo el supermercado en un bocadillo", subraya con un tono jocoso.

A la lista se añaden otros términos en referencia a los bocadillos valencianos: