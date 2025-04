Una auxiliar de vuelo desvela qué es lo más molesto que hacen los pasajeros y pasa nada más subir al avión

Cuando viajamos en avión podemos realizar algunas acciones que, aunque sean involuntarias, pueden resultar de gran molestia para el personal a bordo del avión. En este sentido, la azafata Angelica Hedlud, quien relata su experiencia al medio femina.se, pide a los viajeros que tengan más cuidado con ciertos comportamientos cuando vayan a realizar su próximo vuelo.

"Nunca me enojo directamente con nadie, porque hay que ser tolerante con el hecho de que no todo el mundo viaja tanto como uno. Pero me puede molestar un poco que los adultos no se acuerden de ir al baño dentro de la terminal, sino que tengan que hacerlo a bordo, nada más despegamos, cuando nosotros como tripulación intentamos iniciar nuestro servicio a bordo", afirma la auxiliar.

"También es una ventaja que los pasajeros se preparen, por ejemplo, sacando su botella de agua y su iPad de su equipaje de mano antes de embarcar. Esto les ahorra tener que estar parados, arreglando y rebuscando sus cosas en la cabina, y también nos ayuda a agilizar el embarque", añade la mujer.

Finalmente, la trabajadora explica que no le suele molestar nada por lo general, aunque sí que encuentra inconvenientes cuando un pasajero no habla el mismo idioma que ella. "Nunca me molesta nada realmente, pero tal vez si no pueden comunicarse en un idioma que entendamos. Entonces se vuelve un poco complicado satisfacer sus deseos y necesidades.", apunta Hedlund.