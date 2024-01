Las zonas sensibles de España que los aviones comerciales no pueden sobrevolar

Aunque en el cielo no se puedan ver carriles, los aviones tienen determinadas rutas y un espacio marcado del que no se deben salir. Además, los pilotos tienen en cuenta que hay zonas de exclusión por la que no podrán circular en aras de salvaguardar la seguridad de las naciones.

El territorio nacional español tiene prohibido que se sobrevuele por debajo de los 1.220 metros el Palacio Real y el Campo del Moro en Madrid. Por otro lado, frente a las costas de África está prohibido sobrevolar las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas y el Peñón de Vélez, todas ellas custodiadas por fuerza militar.

Otros de los puntos calientes son las centrales nucleares de Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona); Cofrentes (Valencia); Trillo (Guadalajara); José Cabrera (Guadalajara); Almaraz (Cáceres); Santa María de Garoña (Burgos) que no se podrán sobrevolar en un rango de 1.000 a 1.800 metros, según ABC.

Se contemplan también restricciones aéreas en el Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía (Ávila), Academia General del Aire (Murcia) o El Ferrol (La Coruña) y por su valor estratégico, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, se restringe el vuelo sobre los parques nacionales para salvaguardar especies y otros elementos naturales protegidos.

Lugares del mundo

Esta protección de los espacios no es algo solo de España. Todos los países cuentan con monumentos, palacios y lugares que quieren proteger. EE UU incluye en su lista de lugares la Casa Blanca, el Capitolio o el Pentágono y desde 2003, los parques Disney.

Otros lugares que tienen restricciones son el Palacio de Buckingham en Londres, el Taj Mahal, en la India o la central nuclear de Fukushima, en Japón.