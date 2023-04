Llega lo peor de la 'operación salida' de Semana Santa: estas son las horas con menos tráfico

A las tres de la tarde de este miércoles comienza la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, el núcleo duro en cuanto al volumen de desplazamientos, puesto que se esperan 9,4 millones de viajes por carretera, casi un 2,5% más que el pasado año.

En esta segunda fase del dispositivo de tráfico, que concluirá la medianoche del próximo lunes 10 de abril, al ser ese día festivo en seis comunidades autónomas, se prevé que cada día se desplacen por carretera 1,5 millones de vehículos.

¿Cuándo salir?: las horas con mayor y menos afluencia de tráfico

Las horas punta de salida se registrarán la tarde del miércoles (entre las 15 y las 23 horas) y el jueves por la mañana (especialmente desde las 8 a las 14 horas), y los principales problemas se localizarán en las salidas de Madrid por la A-3, la A-4 y la A-5, así como en las carreteras de acceso a la costa en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Viernes Santo continuarán por la mañana los desplazamientos de salida de las grandes ciudades, mientras que el sábado será el día más tranquilo.

El domingo comenzará el primer retorno en la mayor parte de las comunidades y el lunes 10 se producirá la vuelta en las regiones en las que este día es festivo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja).

Tráfico apela a la "autorresponsabilidad"

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se pide prudencia, sobre todo, después de una primera fase en la que se han contabilizado 14 fallecidos entre el pasado viernes y este lunes, más de la mitad de los que murieron en 2022 durante toda la Semana Santa, que fueron 27. Insiste una vez más en llamar a la prudencia al volante: 0 alcohol, conducir a una velocidad adecuada, hacer descansos cada dos horas o 200 km, ponerse el cinturón, etc.

Para este dispositivo, la DGT cuenta con la totalidad de los medios de los que dispone, entre los que se incluyen tanto los técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros y drones, además de cámaras y furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y del cinturón de seguridad) como los humanos.

No obstante, el director general de Tráfico, Pere Navarro, apela a la "autoresponsabilidad" de los ciudadanos. "No puede depender de que haya un guardia que te haya visto, te haya cogido y te haya denunciado. Esto es demasiado importante para dejarlo solo en manos del Gobierno y de la policía"", advierte Navarro, que cree, sin embargo, que "lo estamos haciendo razonablemente bien". "Nos ha costado a todos mucho llegar hasta aquí, no lo estropeemos ahora en la carretera", ha resuelto.