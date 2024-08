Lo que se sabe del apuñalamiento a un niño de 11 años en el campo de fútbol de Mocejón (Toledo)

La tragedia ha sacudido este domingo a la localidad toledana de Mocejón tras el fallecimiento de un niño de 11 años después de ser agredido con un objeto punzante en un campo de fútbol, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

La agresión se ha producido a las 10:00, cuando el menor jugaba al fútbol con otros niños en el polideportivo Ángel Tardío, según ha informado la misma fuente a Europa Press. La Guardia Civil continúa investigando las causas del crimen.

Activan la operación jaula para localizar al autor

La Guardia Civil, según han informado fuentes del cuerpo armado a la Cadena SER, ha activado una operación jaula para localizar al autor del asesinato, que iba enmascarado. Tras la agresión, ha huido del lugar en un Ford Mondeo de color gris.

Según ha informado la Guardia Civil a El País, el presunto autor es un joven de entre 16 y 17 años que accedió al recinto encapuchado e infligió al menor varias puñaladas.

Decretan secreto de las actuaciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha decretado secreto de las actuaciones, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. En el amplio dispositivo de búsqueda participan un helicóptero de la Guardia Civil y una decena de patrullas de la Unidad de Policía Judicial y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

"No hay sospechas, es un pueblo tranquilo"

El primo del niño asesinado, Asell Sánchez, que ha asumido la portavocía de la familia en estos momentos, ha atendido a los medios de comunicación para relatar los hechos, asegurando que no hay ninguna sospecha de quién ha podido ser el autor de su muerte.

Sánchez ha contado que uno de los dos amigos con los que el menor jugaba al fútbol ha pedido ayuda, diciendo que habían matado a su mejor amigo. "Era un chico superbueno, supercariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", ha señalado.

"No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", ha agregado. Este asesinato, perpetrado en un campo de fúbtol ubicado a las afueras del pueblo, en mitad de chalets unifamiliares, ha conmocionado a los 5.000 habitantes de la localidad.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Mocejón ha convocado esta tarde un minuto de silencio por el asesinato. La concentración tendrá lugar a las 19.30 en la puerta del Consistorio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha condenado los hechos y ha mostrado su consternación por lo ocurrido. Ambas instituciones, Diputación de Toledo y Ayuntamiento de Mocejón, han trasladado sus condolencias a los padres, familiares y amigos del niño, "con la esperanza de que sucesos de esta índole no vuelvan a producirse en una sociedad libre, democrática", han apuntado.

Asimismo, han mostrado su confianza en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan encontrar y detener al presunto homicida.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que está "conmocionado" por los hechos. "Expreso mi pésame y mi cercanía a la familia del menor y también el deseo de que se dé pronto con el autor de los hechos y se le ponga a disposición judicial lo antes posible", ha señalado.

"Estas situaciones son inaceptables y deben tener como consecuencia un justo castigo", ha indicado en la red social X.