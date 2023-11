Los bomberos alertan del momento clave en las explosiones de patinete

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año ya se han quemado una treintena de patinetes en Cataluña, lo que supone que uno de estos aparatos se incendia cada diez días, según datos de los Bomberos a los que ha tenido acceso el diario Ara.

Cada vez hay más gente que opta por este medio de transporte, por lo que se trata de una tendencia al alza. El año pasado se quemaron 24 patinetes eléctricos en Cataluña y solo en 10 meses este año se han incendiado ya una treintena. Mientras, en 2021 hubo 21 incendios y en el 2020, 16.

Hace dos semanas el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) vetó que los patinetes eléctricos puedan volver al transporte público. La ATM apuntó entonces que la actual regulación de estos vehículos "no aporta, hoy en día, las suficientes garantías de seguridad" para permitir su presencia en el transporte público.

A pesar de analizar diferentes medidas para reducir el riesgo y el impacto, "no se ha podido establecer ningún escenario en el que no se mantenga un factor riesgo muy elevado no tolerable" para los operadores.

"Se debe tener en cuenta que el impacto de una deflagración de una batería de estos VMP en el transporte público puede ser muy elevado, sobre todo por la alta densidad de viajeros en determinadas franjas horarias cada vez más amplias", la presencia de túneles o la imposibilidad de evitar que coincidan con colectivos vulnerables como personas con movilidad reducida, niños o bebés, añadió.

Mientras el aparato se estaba cargando

La mayoría de los incendios relacionados con patinetes atendidos se produjeron mientras el aparato se estaba cargando, aunque también se registraron explosiones de patinetes, según fuentes de los Bomberos consultadas por el mismo medio. Sin embargo, el patrón es habitualmente el mismo: de repente, el aparato o la batería explota y provoca una llama que se puede esparcir fácilmente.

Los Bomberos también piden especial precaución a la hora de intentar apagar el fuego de un patinete y advierten de que hay que dejarlo en manos de los profesionales.

Además, los Bomberos recomiendan comprar siempre patinetes con el marcado CE, que significa que el fabricante cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud europeos. Asimismo, piden que nunca se modifique y que siempre que sea necesario arreglarlo se lleve a un profesional cualificado.