Los dos tipos de cervezas más saludables que los zumos

Es común escuchar o leer la típica afirmación de que tomarse una cerveza "viene bien para el organismo", y aunque no es del todo verdadera, no se aleja en exceso de la realidad, ya que, sin ir más lejos, es una bebida menos dañina que zumos, refrescos o batidos que cuentan con enormes porcentajes de azúcar.

Es verdad que hay muchísimos tipos de cerveza y también distintas graduaciones, algo que es determinante a la hora de analizar los aspectos positivos o negativos que esta bebida, tan consumida en el mundo, puede tener en nuestro cuerpo.

Los expertos en la materia (dietistas, nutricionistas...) aseguran que es una bebida muy rica en antioxidantes y vitaminas, aunque aseguran que no se trata del Santo Grial pese a ser mucho más recomendable si la comparamos con bebidas alcohólicas, batidos o zumos.

Diferencias entre una 0,0 y una 'sin'

En líneas generales, se suele creer que tanto una cerveza 0'0 como una 'Sin' (alcohol) puedan ser lo mismo, la realidad es que existen diferencias, sobre todo en su graduación de alcohol. Mientras que una 0'0 puede tener como máximo 0'4% de alcohol -algo irrisorio pero que hay que tener en cuenta-, una sin alcohol puede llegar a tener hasta un 0'9%, muy lejos del 4% de la cerveza 'con' y mucho más de los licores, que pueden llegar hasta el 45%.

Por estos motivos, tanto la 0,0 como la 'sin' son percibidas por los nutricionistas como una bebida mucho más aconsejable que los zumos, pese a no ser la más ideal para consumir, ya que si se buscan obtener beneficios para la salud a nivel nutricional, es preferible ingerir alimentos como verduras, frutas o legumbres, que son mucho más recomendables y completos.

Además, un botellín sin alcohol reduce su dosis de calorías hasta 40 o 50, por lo que esa cifra nunca será cero. Al mismo tiempo son altas en carbohidratos debido a la presencia de cereales como cebada tostada, cruda, lúpulo, etc.

Entre los mitos y la realidad, siempre hay diferencias, como esas afirmaciones, también muy extendidas de que las embarazadas no deben ingerir cerveza aunque sea 0'0. Evidentemente no es ninguna mentira, ya que es mucho mejor beber agua, pero los aspectos perjudiciales no son tantos como los que se creen, ya que una caña, tan solo aporta seis microgramos de ácido fólico, lo que supone un 1% de la dosis recomendable para una mujer embarazada.