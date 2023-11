Los veterinarios consiguen desbloquear el limbo de los chips con la nueva ley animal

Los veterinarios de España no quieren que les prohíban colocar microchips a los animales. La Confederación Empresarial de Veterinaria Española (CEVE), ha apelado en una consulta al ministerio de Derechos Sociales por la prohibición de la nueva ley de Bien Estar Animal de poner microchips a los animales. Esta consulta ha conseguido desbloquear este limbo en el que se encontraba las clínicas veterinarias por el momento.

La confederación tenía la necesidad urgente de que se aclarará a los veterinarios porqué no podían hacer esta identificación de los animales, según el comunicado de la CEVE.

La nueva Ley dejaba fuera a los veterinarios al contemplar en su artículo 51.1 que "La identificación inicial de los animales solo podrá realizarse a nombre de una persona criadora registrada, entidad de protección animal o Administración Pública autorizada".

Tras la consulta, el ministerio ha respondido a la confederación que "los apartados relacionados de dicha ley quedan sin efecto hasta que se reglamente la misma". Esta respuesta es suficiente para que los veterinarios puedan colocar microchips sin tener que pasar por protectoras o criadores.

Las medidas que toma el ministerio afecta directamente a las clínicas de veterinaria, ha indicado la CEVE. La esencia, ha puntualizado, está en "su servicio y su desarrollo, ya que muchas de las clínicas, desde que se publicó la ley y hasta que no hemos recibido respuesta, no han podido poner microchips, llegando incluso a no poder vacunar contra la rabia a animales jóvenes" por no tener un sistema de control.

Otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa es que no había registro de entidades y criadores. Una situación que suponía que a los cachorros no se les pudiese colocar el microchip y que les dejara en un limbo legal hasta la respuesta del ministerio.

La CEVE está orgullosa de su triunfo. "De nuevo y desde los ejes de trabajo de CEVE, conseguimos un hito para la veterinaria que nos permite, como centros sanitarios veterinarios, seguir ofreciendo el servicio demandado", ha señalado en su comunicado.