Lo que más te impactará de 'Amén. Francisco responde', el documental de Évole con el papa

Lo que parecía imposible hace unos años se ha hecho realidad: un papa respondiendo sin filtro a las preguntas de diez jóvenes de todo el mundo. Disney + ha estrenado este miércoles su documental Amén. Francisco responde, dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, y los titulares que ha dejado impactarán, sobre todo, a los más creyentes.

María, Khadim, Juan, Milagros, Celia, Medha, Lucía, Dora, Alejandra y Víctor se han convertido en periodistas por un día para someter al papa a las preguntas que más interesan a la juventud. Al llegar al encuentro con Francisco algunos confesaban estar nerviosos, pero preparados para enfrentarse a este debate: "Es la cosa más rara que hice en mi vida, pero estoy lista y emocionada y tengo millones de preguntas para él". Y se sentían orgullosos de saber "que mis preguntas pueden ayudar a otras personas".

Tras un viaje de 20 minutos hacia las afueras de Roma, Jorge Mario Bergoglio, nombre de pila del actual papa, saludaba uno a uno a sus invitados y les lanzaba la primera pregunta: "¿No les aburre ponerse a hablar con un cura?". Y así comienza este arduo debate sobre la fe cristiana con un papa revolucionario.

Francisco expresa que no tiene móvil, algo que llamó realmente la atención de los jóvenes. "Mi intención es estar continuamente comunicado con todos y este encuentro es una manera de estarlo", manifiesta.

Sin embargo, los temas que más interés han suscitado y que más impactarán a los espectadores son varios: la pederastia en la Iglesia, el aborto y el feminismo, la comunidad LGTBI o la pornografía y la masturbación. El papa no ha eludido mojarse en ninguno.

Aborto, ¿sí o no?

Milagros, una joven de Santiago del Estero (Argentina) le confiesa al papa ser creyente y practicante al tiempo que feminista y proabortista. "¿Por qué la Iglesia querría obstaculizar el derecho de las mujeres al aborto?", pregunta a Bergoglio. "Jesús debería acompañar a esa mujer y no juzgarla como se hace en algunas misas", añade.

El papa confiesa que el aborto es un problema humano y que "a una mujer que aborta no se la puede dejar sola, hay que acompañarla y no mandarla al infierno". Pero, pese a ese comentario, deja clara la postura de la Iglesia: "Una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto".

En este sentido también ha dejado otro impactante titular en forma de pregunta: "¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana?".

Y sobre el feminismo también se ha pronunciado Francisco. "¿Si yo no fuera feminista sería mejor cristiana?", pregunta Milagros. El papa es claro con este tema y zanja cualquier tipo de especulación al respecto: "A mí lo que me interesa son los sustantivos, no los adjetivos. El bautismo se le da a una persona y yo creo en las personas".

Abusos a menores

La pederastia es otro de los temas en los que se ha querido involucrar de lleno Francisco. Juan, de La Rioja, le cuenta que sufrió abusos en un colegio del Opus Dei por parte de un docente y le enseña la carta que recibió de su santidad.

El papa se muestra totalmente contrario a estos abusos y se muestra partidario de ayudar a cada una de las víctimas: "Estos casos con menores no prescriben en la Iglesia. Y si por el paso de los años prescriben, yo levantaré esa prescripción en un momento".

Denuncia que la Iglesia es donde los sacerdotes tienen que cuidar a la gente, no destruirla. Y se muestra firme afirmando que en la institución hay una política de tolerancia cero ante la pederastia. "El trabajo de hablar claro, poner disciplina en los seminarios y castigar a los curas o laicos abusadores ha empezado hace años y estamos trabajando mucho en ello", defiende.

Bergoglio asume que el abuso de menores es "un problema social grave" y es partidario de que la Iglesia salga a la palestra a decir lo que está pasando y cuál es la solución que se va a tomar para evitar estas situaciones. "Al crear conciencia de que la jerarquía de la Iglesia se mantiene con esta postura, la persona abusada sale de la absoluta soledad y se va creando una conciencia de que se le va a acompañar", explica.

Colectivo LGTBI

Cuando Francisco conoce a Celia, de Aranjuez, y descubre que se define como cristiana y de género no binario -una persona que no se identifica como hombre o mujer totalmente- admite a los jóvenes que sabe lo que significa y todos se sorprenden. "Todos somos hijos de dios, dios no rechaza a nadie, dios es padre", predica.

En ese mismo sentido, muestra su visión sobre el resto del colectivo LGTBI y condena a los que les critican por su identidad sexual: "La Iglesia no puede cerrar la puerta a nadie, los que intentan echar a estas personas tienen ideologías cerradas que esconden un drama de incoherencia interno".

Explica que todo el mundo que crea en la fe de dios tiene cabida en la Iglesia porque dios no rechaza a nadie. "Se les debe recibir siempre", asegura.

Pornografía y masturbación

Alejandra es de Cali (Colombia) y se dedica a la pornografía por internet. Confiesa a sus compañeros y al papa que desde que se dedica a esto su vida es más feliz y plena. Sin embargo, Francisco es muy crítico con este tema.

"La pornografía disminuye y el que es adicto al porno es como un adicto a las drogas que lo mantiene en un nivel que no le deja crecer", manifiesta Bergoglio. Sin embargo, es partidario de que los jóvenes usen Tinder porque "siempre descubrir e ir más allá y eso hace bien".

Considera que el sexo "es una de las cosas que dios dio a los humanos y expresarse sexualmente es una riqueza". Pero debe ser en pareja, según él. Por eso, aludiendo a la masturbación, admite que "el sexo tiene su dinámica y su razón de ser es la expresión del amor, y ese es el punto central de la actividad sexual".