Miles de voluntarios intentan saltarse la prohibición y seguir con las labores de limpieza

Miles de personas, tal y como había sucedido los días anteriores, han cruzado este domingo los puentes que separan la ciudad de Valencia de los municipios de la comarca vecina de l’Horta Sud afectados por la DANA para continuar con la ayuda a las labores de limpieza pese a la prohibición decretada que restringe el paso de personas.

A última hora de este sábado, el Gobierno valenciano publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden de la Conselleria de Justicia e Interior que “restringe el movimiento y acceso peatonal de personas” a los municipios más afectados por la dana.

Todo ello para “garantizar la movilidad de todos los servicios esenciales y complementarios de intervención, así como de todas empresas responsables de garantizar el suministro de los servicios básicos de agua, energía y comunicaciones, y de distribución de alimentos, proceder a su reparación y limpieza, con la finalidad última de garantizar el uso normal por parte de los ciudadanos”.

Además, este domingo hay aviso naranja en el litoral sur de Valencia por precipitaciones localizadas de 40 litros en una hora, y 100 en doce horas, con tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.

La presencia de agentes de la Policía Nacional a la entrada de la pasarela peatonal que ha servido de tránsito principal en los últimos días ha hecho cambiar los planes de muchos de los voluntarios que han caminado un centenar de metros para cruzar por otro puente cercano.

Ataviados de utensilios de limpieza, como estos días atrás, el paso de los voluntarios ha creado una nueva ‘vía de acceso’ por los arcenes de la Avinguda Sud, una vía con cuatro carriles y de alta densidad de circulación por donde también han circulado vehículos de la UME, Bomberos o del Ejército, además de vehículos particulares.

Los voluntarios piden mucha más "organización"

“Si no fuera por la gente estarían muertos de hambre porque lo único que se ha visto estos días es la gente que ha tenido iniciativa de venir”, explica Diego. “Ahora que se han puesto, lo único que ponen son trabas, ahora no dejan pasar… a mi primo lo multaron por aparcar para venir a ayudar y usaron las grúas para quitar esos coches en vez de tenerlas aquí”, critica.

“Lo único que ponen son trabas. A la gente le ha dado igual porque nos la suda. Al final ¿qué tienes que hacer, hacerles caso y ver cómo pasa la tragedia sin hacer nada? Pues no”, concluye.

“Estamos indignados, somos los únicos que estamos limpiando y no quieren que pasemos”, apunta María, que llega desde València, como ha hecho estos últimos días. “Pensamos que es porque viene el rey y el presidente y no quieren que vean lo que está haciendo el pueblo porque no lo están haciendo bien. Es el pueblo el que está ayudando al pueblo, desgraciadamente o afortunadamente”, apunta María.

“Habrá zonas en las que se necesite que pasen vehículos y otras que no”, apunta Álvaro, que llega de Massalfassar. “Lo que tienen que hacer es organizarlo”, reclama.