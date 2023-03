Una mujer denuncia que le negaron un trabajo en Vitoria por llevar el velo islámico 

Una mujer ha denunciado que le han negado un trabajo por llevar el velo islámico. La tiktoker @yueriux ha contado lo que le ocurrió en un establecimiento, sin especificar de cuál se trataba, aunque sí ha dicho que es "uno de los mejores restaurantes de Vitoria".

Así, la joven se decidió por contar su historia tras leer varios comentarios en Instagram asegurando que "eso ya no pasa". "El otro día subía a mi historia de Instagram un post en el que ponía: 'No soy racista, pero no contrato a una chica que lleve velo'. Me respondió mucha gente diciéndome que esto hoy en día ya no pasa", ha comenzado la joven.

Así, ha relatado que uno de los jefes del local contactó con ella gracias a la recomendación de una amiga. Pasó la entrevista y la contrataron, pero al acabar el turno durante su primer día de trabajo conoció al jefe en persona y la despidieron.

"Nada más verme ni me saludó y me dijo: '¿Has trabajado con eso? Con el trapo ese en la cabeza. Es que aquí con eso rompes toda la estética del restaurante y aquí tenemos que ir todos igual, con el pelito suelto. Si quieres trabajar aquí te lo tienes que quitar'", ha denunciado.

Ante esto, la mujer se negó a quitarse el pañuelo y aseguró que podía hacer perfectamente su trabajo con él puesto, como demostró a lo largo de la jornada ese mismo día. Pero el jefe le negó continuar con él y le dijo que no volviera a trabajar.

"Sí fuese en cocina o limpieza me daría igual, pero es que yo no puedo tolerar que la gente te vea con eso. Pues nada, vienes la semana que viene, te pago y ya está, pero con eso en la cabeza no", le soltó el responsable.

"No pienses que yo soy racista o algo, si yo tengo un montón de gente de fuera, si parezco la ONU, pero con eso en la cabeza no", ha contado que le continuó diciéndole el jefe, a lo que ella ha dejado claro que es vasca, pero lleva otra religión diferente "y ya está".