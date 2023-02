Una niña chilena de 7 años, diagnosticada con cáncer de mama

Maura tiene 7 años, vive en Chile junto a su madre y se ha convertido en la paciente más joven del mundo a la que le han diagnosticado cáncer de mama. Un caso insólito que ha dado la vuelta al planeta y, según los medios chilenos, ha sorprendido a la comunidad científica por la rareza del diagnóstico.

Fue después de darle un baño a su hija, -entonces tenía 5 años- cuando Patricia Muñoz, madre de Maura, detectó un bulto extraño en el pecho de la niña. "El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal: que, si yo esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto", explica a la televisión chilena.

Después de practicarle una biopsia, los resultados eran claros: Maura tenía cáncer de mama. Un caso extraño y sin apenas literatura médica porque "la mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente", indica el el oncólogo Francisco Barriga.

Tras el diagnóstico, los médicos que trataron a Maura apostaron por extirpar completamente la mama afectada para evitar una posible metástasis. "Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo", ha asegurado la madre, quien apunta que su hija no ha entendido la magnitud de la enfermedad. "Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero no entiende que no tenga su mama", explica.

Por el momento, la familia de Maura espera los resultados de las pruebas que les dirán si se ha producido metástasis. Si se confirma el peor de los presagios, la familia no descarta desplazarse hasta Barcelona, donde se han tratado diagnósticos complicados de cáncer en niños.

Tal como explica el presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, Felipe Tagle, apenas existe literatura médica sobre el diagnóstico del cáncer de mama a edades tan tempranas. Tagle subraya que la posibilidad de darse un caso como el de Maura es uno entre 400 millones.