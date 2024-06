"No conteste a esta": el juez del caso sobre Begoña Gómez evitó interrogar a un testigo clave

"No conteste a esa pregunta, es de contenido jurídico". Esta es la frase que ha recibido uno de los testigos clave por parte del juez instructor de la causa que investiga si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha podido incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según adelanta El País este miércoles, el magistrado Juan Carlos Peinado, el mismo que activó las diligencias de investigación tras diversas publicaciones en medios -una de ellos un bulo- en las que se basa la denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, se olvidó de interrogar en esa primera diligencia a uno de los testigos clave de esta causa.

Se trata de un testigo de relevancia, puesto que es el periodista de uno de los medios que publicaron la información sobre Gómez, concretamente, de Nacho Cardero, director de El Confidencial. Según consta en el sumario -cuyo secreto ha sido levantado hace varios dás- al que ha tenido acceso El País, el juez Peinado también impidió que la Fiscalía interrogase al periodista por una cuestión muy concreta.

Se trata de las cartas de recomendación que Gómez firmó como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense a favor de Innova Next, empresa propiedad de Carlos Barrabés, la que después resultó adjudicataria de tres concursos convocados por el organismo público Red.es.

El olvido del juez y el bloqueo al fiscal

Según la mencionada información, cuando el juez Peinado estaba interrogando al periodista, hubo un momento en el que se interesó por si conocía a directivos de las empresas con las que se relacionó Gómez o a miembros de los órganos que adjudicaron contratos a esas empresas. En ese momento, Cardero se disponía a abordar el contenido de las cartas cuando el juez interrumpió explicando que "sobre el resultado, la trascendencia, la relevancia o la incidencia que haya podido tener esa carta, luego le preguntaré".

No hubo "luego". Sin embargo, cuando llegó el turno del ministerio fiscal para interrogar a Cardero, desde la Fiscalía trataron de que no se perdiese esa cuestión: "Sobre las cartas, ¿en su investigación se ha revelado si fueron determinantes o el grado de influencia que pudieron alcanzar?", inquirió el fiscal sin que Cardero pudiese responder. No pudo porque el magistrado señaló que "no, no. No conteste a esa pregunta, que es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que ha conocido con sus sentidos sin perjuicio de que se reserve el derecho a no facilitar las fuentes".

Con todo, no es lo único sorprendente de este proceso, puesto que el juez Peinado no hizo ninguna pregunta dirigida a recabar pruebas sobre el supuesto delito de tráfico de influencias que investiga.