Perdidos con la fuga de turistas en Ibiza

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) ha calculado que la ocupación de sus establecimientos mejoró en los meses de mayo y junio pero empeoró durante julio y agosto. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la encuesta que han realizado entre sus asociados sobre el desarrollo de la temporada turística de 2024, según han indicado a través de un comunicado.

De este modo, la ocupación media en las Pitiusas durante el mes de mayo fue del 71,76% -un 0,18% mejor que en 2023-, en junio del 83,07% -un 0,71% más-, en julio del 87,62% --1,89% menos- y en agosto del 91,19% -1,02% de bajada-.

Los hoteles del norte de Ibiza en junio aumentaron su ocupación al pasar de estar al 81,4% de su capacidad en 2023 al 88,5%, sin embargo esta subida no compensa la bajada que tuvieron en mayo, puesto que de estar al 81,4% el año pasado pasaron al 71,7%.

"El balance es positivo, la temporada es buena a muy buena y ojalá todas fueran como están. ¿Si esperábamos mejores resultados? Bueno, depende de quién. Muchos esperaban lo que han tenido y otros quizás esperaban más. Pero bueno, en cualquier caso son buenos resultados", ha afirmado Manuel Sendino, gerente de FEHIF, al medio La Voz de Ibiza.

Además, Sendino ha explicado que hay que tener en cuenta que esta temporada contó con dos eventos deportivos que han afectado a la llegada de turistas durante la temporada estival: la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. "Seguramente eso ha penalizado los resultados. A unos más y a otros menos, es difícil de medir. Pero siempre que hay un acontecimiento deportivo importante, se nota", ha señalado.

En cuanto a las métricas del mes de agosto, Sendino ha valorado que "siempre la primera quincena es mejor que la segunda. Yo diría que es el pico de la temporada".

En julio y agosto las mayores bajadas de ocupación se produjeron, sin embargo, en los alojamientos de Santa Eulària, que pasaron de tener una ocupación cercana al 90% en 2023 al 82% este año.

"No sabemos qué ha pasado. Sí es verdad que ha habido un pinchazo en términos de ocupación, pero no sabemos por qué. Ha habido establecimientos que no han tenido una ocupación muy alta y eso ha penalizado al resto", ha afirmado Sendino en el mismo medio.