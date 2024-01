Poner la calefacción baja todo el día y otros mitos sobre cómo ahorrar en invierno

Trucos conocemos todos... otra cosa es que funcionen, pero en la tarea de ahorrar gastos caseros en invierno el catálogo es inmenso.

Ahora, una publicación en el Daily Mail británico intenta dar respuesta a muchos 'falsos mitos' sobre la economía familiar en tiempos de calefacción, duchas de agua caliente y mantas para sobrellevar el frío (mientras dure...).

Si me dejo la calefacción encendida y a bajo nivel...

No. Mal asunto. Frente a esta costumbre que no resulta nada rentable para calentar la casa y no dejarse un dineral se plantea otra opción más eficiente, encender los aparatos sólo cuando se necesite. En este caso, un termostato aparece como solución ideal.

Si pinto los radiadores de negro...

Pues te quedarán muy bonitos, pero poco más, porque esto no sirve para ningún fin calorífico. De hecho, "las superficies oscuras, como el negro, tienden a absorber calor y energía, mientras que las superficies blancas reflejan el calor", apunta el experto Andy Kerr, de BOXT.

Si controlo las ventanas, que son por donde más calor se pierde...

Lo cierto es que no, como recoge el medio británico. Las ventanas apenas representan el 10% de la pérdida de calor, por hasta un 35% que se va en paredes sin aislamiento.

Si desenchufo los aparatos 'vampiro'...

A vueltas con el llamado 'consumo energético' basura. Y en este caso, sí, es una buena medida, puesto que algo de energía consumen mientras están apagados o en stand by. Según British Gas, dejar televisore, ordenadores, microondas en modo de espera puede rondar los 150 euros de promedio al año por hogar.

Si caliento mucha agua, me ayudará...

Para el Daily Mail, una medida inútil. Utilizar teteras o cafeteras hasta arriba, cuando muchas veces sólo necesites una parte de ese agua, supone un plus a la factura. Leve, pero un extra que además, no aporta ningún beneficio calorífico, porque mucha de ese agua se desperdicia.