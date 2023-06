¿Qué son las pegatinas moradas que han aparecido en el metro?

¿En los últimos días te has fijado que han aparecido unas pegatinas moradas en asientos del Metro de Madrid y algunos autobuses? Si aún no las has visto puede deberse a que no eres usuario habitual de las líneas 3 y 6 -la circular-, pero ya hay muchos que se han hecho la pregunta. ¿Qué son esas pegatinas moradas que han aparecido?

Según ha publicado el digital Madrid Secreto, se trata de una reciente iniciativa denominada Priority Talk. Es una campaña de carácter solidaria y altruista sobre una problemática que afecta a la sociedad, pero que no suele hablarse de ella en público. Y esa es la clave, no hablar.

Con el siguiente mensaje: 'Priority Talk: prioridad para hablar. Para personas que necesitan hablar y aquellas que estén dispuestas a hacerlo'; se advierte el objetivo de esta campaña -y el ingenioso juego haciendo paralelismos con otros carteles de prioridad en el metro, como asientos reservados para personas mayores o embarazas-.

Se trata pues de una iniciativa para plantar cara a la soledad no deseada en las personas mayores. Uno de los coautores de esta iniciativa, Luis Carlos Pariente que la lanzó junto a su compañero Gonzalo, explicó al citado portal que el objetivo era poner el problema de la soledad no deseada en primer plano.

"Queríamos hacer un proyecto que hablara de la soledad no deseada, de cómo hay más de 850.000 personas mayores de 80 años en España que la sufren y los problemas de salud mental que les acarrea. Decidimos centrarnos en este colectivo porque son el que más difícil lo tiene a la hora de «escapar» de esta soledad", señaló Pariente a Madrid Secreto.