Renuncia después de 8 años trabajando en el supermercado y abre su propia tienda: "Apenas tenía tiempo para la gente"

Durante ocho años, Stefanie Heil trabajó en Aldi, pero llegó un momento en el que sintió que aquel ritmo de vida ya no tenía sentido para ella. La muerte de su hermano, la presión del trabajo y el desgaste que estaba teniendo en su salud fueron algunos de los motivos que la llevaron a tomar una decisión radical. Ahora, a sus 45 años, ha decidido empezar de cero y abrir su propia tienda de barrio.

Su nueva vida ha comenzado en Bredereiche, una localidad de Brandeburgo (Alemania), donde ha abierto Steffis Konsum, un pequeño establecimiento pensado para cubrir las necesidades de los vecinos de la zona. La tienda abrió sus puertas a principios de agosto después de varios retrasos en las obras. La mujer asegura que su experiencia detrás de la caja influyó en la forma en la que quería plantear su nuevo negocio.

Stefanie explica que en Aldi la plantilla era reducida y la carga de trabajo muy elevada. “Apenas tenía tiempo para la gente”, comenta en declaraciones recogidas por el medio Maz. Una situación que, según cuenta, afectaba especialmente a los clientes mayores, que valoraban mucho poder conversar unos minutos con los trabajadores. Además, la antigua empleada consideraba que aquel ritmo no era sostenible para ella hasta alcanzar la edad de jubilación.

“La gente estaba feliz”

La alternativa a esa vida fue convertir una propiedad en la que también hay viviendas de alquiler en un pequeño comercio de barrio. Aunque Steffis Konsum tenía previsto abrir en febrero de 2026, las obras se retrasaron y finalmente pudo recibir a sus primeros clientes a comienzos de agosto. “La gente estaba feliz. Recibí muchas flores, e incluso vino y cava”, asegura Stefanie hablando de la respuesta de los vecinos a su iniciativa.

Según la propia propietaria, el suyo es el único establecimiento para hacer la compra en un radio de unos diez kilómetros. El pequeño supermercado ofrece productos de uso cotidiano y también ha empezado a incorporar artículos locales, como miel de Bredereiche. Eso sí, Stefanie reconoce que no puede competir con los precios de las grandes cadenas de descuento, ya que sus costes de adquisición son más elevados.

A pesar de ello, su intención es seguir haciendo crecer el proyecto. La empresaria ya prepara una ampliación para la primavera de 2027, cuando espera abrir una heladería en el mismo entorno. Con ello pretende convertir el establecimiento no solo en un lugar para comprar, sino también en un punto de encuentro para los vecinos, con café, pasteles y helado suave al estilo de la antigua RDA.

En un momento en el que los supermercados apuestan cada vez más por agilizar las compras y las cajas de autoservicio, Stefanie ha elegido el camino contrario. Su pequeño negocio recupera así una atención más cercana y ese tiempo para hablar con los clientes que tanto echaba de menos en sus años en Aldi. Una decisión que, por la buena acogida de los vecinos, parece haber encontrado su lugar.