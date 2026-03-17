Dejó Austin (Texas) para mudarse a Madrid a los 35 años sin un plan definido: "Dejé un trabajo en una startup, un apartamento y una vida cómoda porque me sentía sonámbula"

Dar un cambio radical a tu vida es una decisión de por sí complicada que se hace aún más difícil conforme van pasando los años. Y si ese giro de guion incluye cambiar de país, se trata de una elección solo reservada a los valientes.

Sin embargo, Cepee Tabibian, a sus 35 años, se atrevió. Optó por dejar la vida que llevaba en Austin (Texas), donde tenía trabajo y vivía en solitario en un apartamento, y se mudó a Madrid sin un plan definido.

En un artículo publicado en Business Insider, Tabibian ha contado que "en teoría, todo parecía perfecto en Austin: tenía un trabajo en una startup tecnológica, un apartamento y una rutina estable".

Pero en la práctica no era todo tan positivo. La mujer ha expresado que "mis días eran predecibles, cómodos y profundamente insatisfactorios. Sentía que los vivía como una sonámbula".

Ante esa sensación de no estar viviendo la vida que quería, Cepee Tabibian decidió poner rumbo a Madrid, una idea que llevaba durante muchos años en su cabeza después de haber estudiado en España.

"Siempre tuve la persistente sensación de que mi historia tenía más que contar"

No obstante, decidirse definitivamente por comprar ese billete solo de ida a la capital española no fue nada sencillo para la mujer. "A pesar de estar soltera y no tener hijos , alejarme de todo sin un plan me pareció como hacer estallar mi vida imprudentemente", ha indicado.

Pese a ese pensamiento, Tabibian ha destacado que "siempre tuve la persistente sensación de que mi historia tenía más que contar. Así que ignoré esa voz en mi cabeza que me decía que era 'demasiado vieja' para empezar de nuevo e hice las maletas".

Y ese cambio de vida ha resultado ser todo un acierto. "Diez años después, sigo en el extranjero. Esta decisión transformó mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Romper con las normas sociales y arriesgarme me permitió construir la vida de libertad que realmente anhelaba", ha afirmado.

Uno de los principales aprendizajes de la mujer durante este tiempo en España es que "resulta que no necesitaba cambiar quién era; solo necesitaba estar en un lugar que me permitiera ser yo misma".

Cepee Tabibian ha fundado She Hit Refresh, una comunidad y empresa que precisamente ayuda a las mujeres mayores de 30 años a mudarse al extranjero para que puedan dejar de preocuparse por la logística y construir una nueva vida.