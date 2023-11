Roberto Brasero alucina al ver el primer ‘cerdovejo’

dpa/picture alliance via Getty I

El periodista y presentador del tiempo, Roberto Brasero, se ha maravillado ante lo que él califica como "el cerdoveja", en la red social X. Este mamífero no es más que "una raza de cerdo húngara que ha desarrollado evolutivamente un pelaje lanudo para protegerse del frío", según la cuenta de Benasque.

“A diferencia de la carne de cerdo normal, la de mangalica está veteada y la grasa se disuelve en la lengua, es más suave y más cremosa, similar a la carne Wagyu”, indico el entonces jefe de cocina en The French Laundry, tres estrellas Michelin, David Knell, en The New York Times.

Esta carne es el “kobe de cerdo”. Un plato que está conquistando paladares y que se puede encontrar cada vez en más mercados y restaurantes de alto nivel, según la Vanguardia.

Esta curiosa raza fue salvada de la extinción gracias a la histórica empresa jamonera segoviana Monte Nevado en 1991, año en el que tuvieron el primer contacto con estos ejemplares en Hungría.

La idea de la compañía era conseguir un cerdo que tuviera suficiente grasa para hacer productos de larga curación. Los propietarios de Monte Nevado buscaron en Europa, Estados Unidos y Asia, hasta que dieron con este peculiar cerdo. La carne de este animal compite con la del cerdo ibérico.