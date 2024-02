Sale a la luz un sobrecogedor audio de los pasajeros del submarino Titan 

Después de cuatro días de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el 29 de junio de 2023 que había localizado los restos pertenecientes al submarino Titan, al que se le perdió la pista después de sumergirse en el Atlántico con la idea de contemplar los restos del Titanic hundidos a 3.800 metros de profundidad desde el 14 de abril de 1912, fecha en la que se registró uno de los naufragios más conocidos de la historia.

A bordo, viajaban cinco personas: tres turistas, el piloto del submarino 'Titan' y el fundador de OceanGate, la empresa que organizaba las exploraciones submarinas. Desde que se puso en marcha el operativo de búsqueda, las posibilidades de encontrar a los ocupantes con vida eran remotas. De hecho, ninguno sobrevivió a la implosión de la nave que provocó la presión submarina alcanzada cuando se le perdió la pista en los radares. Sin embargo, hubo un momento en el que los equipos de rescate creyeron que el operativo iba a terminar con éxito.

Esta semana, ha salido a la luz un audio inédito archivado por la Fuerza Aérea de Canadá en el que se revelan misteriosos golpes procedentes del submarino que desconcertaron a los rescatistas y avivaron la idea de que los ocupantes del 'Titan' estuvieran vivos.

El audio, en exclusiva, se puede escuchar en el documental Minute by Minute: The Titan Sub Disaster de ITN Productions, que se va a emitir los días 6 y 7 de marzo en el canal Channel 5 de la televisión británica (21.00 horas), a punto de cumplirse el aniversario de la tragedia submarina que conmovió al mundo un siglo después del naufragio del Titanic. Los informes expuestos en el documental revelan que la Fuerza Aérea Canadiense captó los golpes desde el primer día de búsqueda, el 26 de junio de 2023.

Estos sonidos continuaron de manera repetida a lo largo de todas las expediciones de búsqueda. Aunque algunos argumentaron que los ruidos podrían provenir de restos del naufragio, animales marinos o simplemente del abismo del Océano Atlántico, otros, como el excomandante británico Ryan Ramsey, sostienen que estos sonidos fueron, sin lugar a dudas, de origen humano. Ramsey ofrece en el documental una perspectiva esclarecedora sobre el significativo papel que desempeñaron estos sonidos en el descubrimiento del submarino Titan.