Se queja del mal estado de su casa y el vendedor le da una sonada réplica con la escritura de compraventa

El proceso para comprar una vivienda siempre es largo y, a menudo, enrevesado. Cálculos previos, dudas, mil preguntas y otros tantos pagos hasta conseguir el sueño de tener tu piso o casa. Pero hay casos en los que ese proceso es bastante más complicado.

Ocurrió con un comprador en Finlandia que, de las prisas por hacerse con un inmueble, pasó por alto que había una serie de problemas recogidos en las escrituras de la vivienda.

El sótano sufría una deficiencia por las humedades que, especialmente en otoño, dañaban el local, algo más que visible y que no fue problema para el comprador, más allá de regatear algo un precio que quedó fijado en 265.000 euros, como recoge la prensa finlandesa.

Ya con la casa en sus manos, el nuevo dueño se encontró ese mismo escenario en cuanto llegaron las primeras lluvias postveraniegas. Y optó por plantear batalla judicial alegando no haber sido informado de los riesgos. Aunque sí lo había sido y así constaba en los diferentes documentos legales.

La cuestión llegó al vendedor, al que el comprador le exigió una indemnización de unos 30.000 euros por los problemas del sótano. Pero el anterior propietario alegó que ya había informado de esto en el proceso de compraventa.

Metidos en el procedimiento legal, la Justicia finlandesa fue clara. La anotación en la escritura de compraventa sobre el problema de la humedad demuestra que el comprador asumió conscientemente el riesgo de sufrir los defectos que, poco después, acabaría sufriendo.

Así, la sentencia insiste en que el vendedor no incumplió su obligación de informar, pero el comprador, en cambio, sí incumplió su obligación de informar de que había recibido los detalles necesarios. Por tanto, el tribunal de distrito desestimó la demanda del comprador.

Sin embargo, este no quedó satisfecho y apeló al Tribunal de Apelación de Turku... que no sólo no le dio la razón sino que acabó por pasarle una factura amplia que llegó hasta los 40.000 euros por todo el proceso legal.