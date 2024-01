Soy técnica en nutrición y estos tres alimentos sanos los he eliminado inmediatamente de mi menú

La gran mayoría de personas buscan día a día sentirse mejor y cuidar su salud, a través de una sana alimentación. No hay ningún alimento que contenga todos los nutrientes que el cuerpo humano requiere. Por este motivo, la dieta ideal es aquella que tiene variedad de alimentos nutritivos y frescos. Pero existen ciertos alimentos que pensamos que son buenos para nuestra salud, cuando no es así. Por ello, Ana Luzón, en su experiencia propia y en consultas como Técnico Superior de Nutrición y Dietética, ha eliminado de su lista de la compra tres alimentos, ya que no aportan energía estable y que pueden producirnos picos de insulina.

Los tres alimentos que casi nunca entran en su casa son:

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pan y harinas blancas

Según Luzón, estos alimentos tienen un aporte de fibra muy bajo, por lo que no nos sacian ni aportan energía estable. Su consumo eleva rápidamente los niveles de insulina y azúcar en sangre. Por lo que, la ingesta frecuente de este tipo de alimentos de alto índice glucémico puede inducir cambios metabólicos en nuestro cuerpo que generen entre otras cosas, mayor riesgo de sufrir cardiopatías, obesidad o diabetes.

Por tanto, si optamos por estos alimentos, pero el lugar de refinados, los consumimos integrales, su índice glucémico descenderá considerablemente y tardaremos más en asimilar sus azúcares.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Productos light

Muchas personas deciden cambiar los productos convencionales por sus homólogos light o zero al pensar que son más saludables. Pero lo que realmente hacen es crear la ilusión. Como explica Ana Luzón: “Todos los productos light y destinados a la mujer para el control del peso, desde yogures desnatados, barritas integrales… son menos saciantes y nos crea el efecto halo, que nos lleva a comer de más. Y además las grasas casi siempre están sustituidas por azúcar que no nos interesa ya que se utilizan sustitutos como edulcorantes artificiales y esos no son más saludables".

Zumos naturales y zumos industriales

Debemos consumir al menos cinco raciones de frutas y verduras al día, a ser posible tres de verduras y dos de fruta según las últimas evidencias científicas. Pero ni un zumo ni un smoothie pueden equipararse a una pieza de fruta. Según Luzón, en cualquier zumo de fruta, por natural que sea, se pierde su estructura, su fibra y gran parte de sus micronutrientes esenciales. Lo que sí prevalece es el azúcar, transformado de un modo perjudicial para la salud. Por lo que “al consumir este azúcar en formato líquido, exprimido, y sin fibra ni matriz alimentaria de por medio, el pico glucémico o nivel de azúcar en sangre se dispara. Esto no ocurre con la fruta entera, la cual requiere un procesado tras la masticación y la digestión, con su correspondiente fibra y su potencial saciante“.