Temor por la expansión del 'virus del ciervo zombi': "No hay manera eficaz de erradicarlo"

Bajo el nombre de virus del ciervo zombi se encuentra una dolencia que trae de cabeza a la comunidad científica, al otro lado del charco, desde hace solo una semanas. Concretamente, y según recoge diario As, desde el 24 de noviembre, cuando se detectó el primer caso en el Parque Nacional de Yellowstone (EEUU).

Se trata de una dolencia que afecta a cérvidos provocando el deterioro del sistema nervioso del animal de manera progresiva. Su motivo es una proteína malformada, denominada prion, que se acumula en el cerebro y acaba traduciéndose en cambios fisiológicos y de comportamiento de quien lo sufre, en este caso ciervos, alces o renos.

Sus síntomas pueden resultar espeluznantes, mediante una caquexia crónica (CWD) que se traduce en la pérdida del músculo esquelético, pero también en cuestiones como la pérdida del apetito, sensación de apatía o el babeo. Ya se ha diagnosticado también en Corea del Sur y en dos provincias de Canadá, por lo que puede seguir en expansión.

¿Es contagioso a humanos?, ¿cómo se puede erradicar?

En este sentido, desde el Servicio de Parques Nacionales de EEUU han confirmado que los contagios entre cérvidos se puede producir mediante contacto directo de animal a animal, pero también a través del entorno, es decir, por entrar en contacto con partículas infecciosas a través de heces, el propio suelo o la misma vegetación.

Sin embargo, no está claro que se trate de una enfermedad contagiosa para los seres humanos. Con todo, el codirector del programa del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas, Cory Anderson, detalló al diario británico The Guardian que no se puede bajar la guardia, puesto que ya cuentan con terribles experiencias como el episodio de 'las vacas locas'.

"La enfermedad es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa"

"Estamos hablando de la posibilidad de que algo similar pueda ocurrir. Nadie dice que definitivamente sucederá, pero es importante que la gente esté preparada", ha subrayado Anderson. No es la única declaración a tener muy en cuenta, puesto que la comunidad científica está preocupada ante la carencia de una forma de cortar de raíz el problema.

"El motivo de la preocupación radica en que no tenemos una manera fácil y eficaz de erradicarlo, ni de los animales que infecta ni del medio ambiente que contamina. La enfermedad es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa", detalló Anderson.