Hamás acepta la propuesta de alto el fuego de Egipto y Catar para Gaza

Hamás ha decidido aceptar la propuesta de alto el fuego de Egipto y Catar para la Franja de Gaza. Así lo ha comunicado el líder político del grupo islamista, Ismail Haniyeh, tras conversar con las autoridades de los dos países, que vienen ejerciendo de mediadores desde que estalló el conflicto el pasado 7 de octubre. Israel, de momento, no da una postura oficial pero parece rechazar una propuesta calificada de "unilateral".

Según han adelantado fuentes cercanas a Haniyeh, el acuerdo incluye un alto el fuego, la liberación de presos palestinos, la vuelta de los desplazados gazatíes y el inicio de la reconstrucción, sin mención a los rehenes israelíes aún en manos de Hamás.

De momento, no hay respuesta oficial por parte de Israel. No obstante, medios nacionales citados por EFE adelantan que el acuerdo aceptado por Hamás no cuenta con el visto bueno de Tel Aviv.

Así, medios como la cadena pública Kan o el Canal 12 citan testimonios de funcionarios gubernamentales, quienes aseguran que se trata de una propuesta unilateral que no está siendo tomada en cuenta hasta que no se aclaren los detalles de su contenido.

Un día antes, y en uno de sus mensajes Benjamin Netanyahu rechazaba poner fin a la guerra porque supondría un respaldo a Hamás, grupo considerado terrorista por su país.

"No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamás salen de sus refugios, vuelven a tomar el control de Gaza, reconstruyen su infraestructura militar y vuelven a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades adyacentes", apuntó Netanyahu en su mensaje.

Rafá, el punto clave

El anuncio de Hamás ha llegado en un breve comunicado que ve la luz horas después de la orden de evacuación de Israel a unos 100.000 habitantes en Rafá, donde permanecen 1,2 millones de desplazados como consecuencia de la entrada de tropas israelíes que han ido barriendo de norte a sur el enclave palestino.

La evacuación planteada por el ejército israelí abre la puerta a lo que podría ser la ofensiva israelí final sobre el último bastión gazatí al sur de la Franja, tras una guerra iniciada el 7 de octubre. Ese mismo día, Israel declaró la guerra a Hamás, que gobierna Gaza, después de la cadena de atentados terroristas del grupo islamista en territorio hebreo horas antes.

Al respecto, Hamás ha lanzado una amenaza a las fuerzas israelíes recurriendo a las Brigadas al Qasam, el brazo armado islamista, que están "preparadas para defender a nuestro pueblo".

El movimiento palestino ha llegado a advertir de que una operación militar en Rafá "no será un picnic" para Israel, al tiempo que pedía a la ONU y otros organismos internacionales que no abandonase el enclave del sur gazatí.