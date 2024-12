Trabaja durante dos años sin días libres: frustración masiva por las dificultades de la policía de reconocer el delito

Un hombre identificado como "Lucas", procedente de Asia, ha relatado las condiciones de explotación laboral que sufrió en Finlandia. Según explicó, trabajó durante meses sin recibir salario, sin compensación por horas extras y sin días libres. Estas condiciones, que calificó como “casi esclavitud”, fueron impuestas por un empleador también de origen asiático.

Lucas no ha revelado su identidad debido a un proceso legal pendiente, aunque la cadena Yle ha verificado su historia. “El empleador dijo que estaba en libertad condicional durante los primeros cuatro meses, por lo que no era necesario pagarme. Le creí porque no sabía nada sobre la legislación finlandesa”, afirmó.

Tras dos años de jornadas laborales extensas y sin remuneración por horas extras, logró que se le concediera un día libre a la semana. A medida que se integró en la sociedad finlandesa, Lucas entendió sus derechos y presentó una denuncia penal contra su empleador. El caso, sin embargo, no llegó a juicio hasta este año, después de un proceso de cinco años.

### Autoridades y víctimas enfrentan procesos largos

Pia Marttila, experta del Servicio de Emergencia para Víctimas de Delitos, señaló que la situación de Lucas no es aislada. “Hemos tenido clientes que denunciaron en 2017 y apenas ahora se están procesando sus casos”, comentó. Según Marttila, las investigaciones prolongadas afectan tanto a las víctimas como a la calidad de las pruebas.

En 2021, el vicecanciller de Justicia finlandés criticó la incapacidad de la policía para identificar características de trata de personas. De las 50 investigaciones revisadas, varias superaron los cuatro años de duración. Aunque recientemente se han reducido los tiempos de investigación, algunos casos antiguos siguen atascados.

Lucas relató que, tras presentar su denuncia, recibió amenazas tanto él como su familia en Asia. “Nuestra comunidad aquí es pequeña, y mi antiguo empleador tiene poder. Mi familia y yo hemos sido prácticamente excluidos”, afirmó. La imposibilidad de hablar abiertamente del caso ha agravado la situación emocional de Lucas.

Según datos de la Junta de Policía, en 2023 el tiempo promedio de investigación de casos de trata de personas fue de 300 días, una mejora significativa respecto al año anterior, cuando el promedio superaba los 600 días. Sin embargo, en 2024 algunos casos recientes han vuelto a extenderse hasta dos años, lo que preocupa a los defensores de las víctimas.

Marttila destacó que, aunque las condiciones han mejorado, las víctimas cuyas denuncias datan de antes de los avances continúan enfrentando largos períodos de espera. Mientras tanto, Lucas mantiene la esperanza de obtener justicia tras años de sufrimiento y exclusión.