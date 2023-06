Tragedia en Argentina: un aficionado se precipita al vacío y muere en el acto durante un partido de River Plate 

Una nueva tragedia ha sacudido al fútbol argentino. Un aficionado de River Plate, uno de los dos equipos más grandes del país, ha fallecido durante esta madrugada al precipitarse al vacío desde 15 metros de altura en el Estadio Monumental, donde iba a disfrutar en pocos minutos del espectáculo futbolístico que, como consecuencia del terrible suceso, fue suspendido.

"El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad", fue el comunicado emitido por River.

Además, desde el club han explicado que en la caída del joven no hubo terceras personas implicadas. "La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado", ha añadido.

Pese a ello, ya se han abierto investigaciones, tal y como lo ha hecho saber el club bonaerense: "Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba", reza el escrito.

Desde River se han sumado al luto por este acontecimiento y han decretado un día de luto oficial, en el que la bandera del club ondeará a media asta. Asimismo, River ha informado que "las actividades del Club se verán reducidas a lo mínimo e indispensable" durante el domingo.