Tres chicas graban el momento en el que un hombre intenta secuestrarlas

Tres chicas han compartido la traumática experiencia que vivieron recientemente, cuando un hombre intentó secuestrarlas en plena calle en Leganés (Madrid).

Como recoge Telemadrid en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, se ve a las tres menores siendo molestadas por una persona, que primero les ofrece droga, luego pasa por ofrecerles dinero, sin especificar para qué y finalmente intenta llevarse por la fuerza a una de ellas.

El percance, como se ve en las imágenes de Telemadrid, ocurre cuando las chicas intentaban subirse a un autobús para escapar del presunto secuestrador. Tras el intento, las jóvenes huyen a la carrera y buscan refugio en un bar.

Tiempo después del suceso, han compartido su testimonio a Telemadrid. "Ese chaval para por mi barrio, yo ya no tengo la libertad de poder venir sola a mi casa". "Nos persiguió toda la calle hasta la parada del autobús", añade otra de las víctimas.

Aún afectada, una de ellas recuerda el momento en el que consiguieron escapar. "Yo entré al bar un poco alterada pidiendo socorro".

El reportero también se ha personado en la vivienda del potencial secuestrador, donde fue recibido por un familiar. "Él me dijo que no había ningún problema, estaba hablando con las chicas y no pasó nada, la policía sabe que no pasó nada".