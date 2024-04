Recuperan estas palabras de Antonio Resines sobre 'MasterChef': pocos han hablado tan claro

Unas declaraciones que Antonio Resines hizo hace unos años sobre MasterChef están volviendo a retumbar ahora, cuando el programa vuelve a estar en el centro de la polémica por el trato que se le ha dado a una concursante.

Las palabras de Resines las ha recuperado el podcast Lo que tú digas, donde el actor acudió poco después del suicidio de Verónica Forqué, que había también participado en ese espacio de TVE.

Resines fue clarísimo: "Yo es que no sigo en absoluto los programas estos y MasterChef menos. No sé si es un concurso o es un programa de reality o que directamente van a machacar a la gente más débil los mismos del programa".

"Porque es evidente que algo pasa ahí raro porque la gente sale desesperada y te cuenta gente cosas terroríficas", señaló Resines, que luego habló del caso concreto de Verónica Forqué: "Todo eso me imagino que la desequilibró lo suficiente como para decir la frase esa última de que ella no podía más, que no podía más con su cuerpo y que se iba".

"Eso, relacionado con lo que ha pasado, pues tiene mucho que ver, evidentemente", remató Resines.

En el momento ahora de la polémica con la concursante, ésta decidió abandonar y dijo: "Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo".

Tras ello, Jordi Cruz se mostró durísimo: "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Sólo te diría: pues muy bien chao. Pues chao, su delantal, su puerta".

Tras el enorme revuelo, la propia concursante ha aparecido cocinando junto a Jordi Cruz en las redes sociales del chef para asegurar que el asunto no era para tanto y dar a entender que todo forma parte del show televisivo.